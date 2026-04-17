Ikea trasforma la polpetta in lecca lecca con Chupa Chups e debutta alla Milano Design Week

Ikea lancia un lecca-lecca al gusto di polpetta dopo una collaborazione con Chupa Chups nata da uno scherzo, trasformato in prodotto reale. L’anteprima è prevista alla Milano Design Week con un milione di pezzi pronti per il debutto globale.

Da un’idea nata quasi per gioco prende forma un nuovo prodotto firmato Ikea insieme a Chupa Chups. La celebre polpetta svedese, simbolo dei ristoranti del marchio, diventa un lecca-lecca in edizione limitata, pensato per sorprendere i clienti e incuriosire chi ama sperimentare sapori insoliti.

Il progetto sarà presentato per la prima volta durante la Milano Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile 2026. In quell’occasione verrà mostrato al pubblico un prodotto che unisce ironia e marketing, nato dall’entusiasmo raccolto dopo le prime reazioni all’idea.

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Il lancio su scala globale è previsto per giugno, con una produzione iniziale di un milione di pezzi. Non tutti i mercati saranno coinvolti: resteranno esclusi Paesi come Svezia, Giappone, Serbia, Croazia, Romania e Slovenia.

L’iniziativa si inserisce in una strategia che punta a intercettare gusti e curiosità dei consumatori. Secondo il report “Ikea Cooking & Eating 2026”, il 46% degli intervistati mostra interesse per i dolci, mentre quasi un terzo si dice disposto a provare sapori nuovi, dati che hanno spinto l’azienda a osare con una proposta fuori dagli schemi.

Il risultato è un lecca-lecca che richiama uno dei sapori più riconoscibili legati al marchio, reinterpretato in chiave dolciaria. Un prodotto pensato per divertire e incuriosire, capace di trasformare una provocazione iniziale in un oggetto concreto destinato al mercato.