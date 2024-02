Senza la figlia Chiara Ferragni: Marina Di Guardo alla Milano Fashion Week

Marina Di Guardo, nota scrittrice e madre dell'influencer di fama mondiale Chiara Ferragni, ha partecipato alla Milano Fashion Week, evento di spicco nel panorama della moda internazionale. La sfilata di Luisa Spagnoli, che si è tenuta durante questa edizione della settimana della moda, ha offerto un viaggio nella celebre costa di Deauville, servendo da ispirazione per la nuova collezione Autunno/Inverno 2024-25, con un particolare omaggio alla maglieria.

L'evento ha visto la presenza di numerosi ospiti illustri, tra cui appunto Marina Di Guardo, che ha scelto di non commentare le recenti vicende personali riguardanti la figlia Chiara e il marito Fedez, focalizzandosi invece sull'evento moda. Quest'anno, Chiara Ferragni non ha partecipato alla Milano Fashion Week, preferendo trascorrere il tempo con la famiglia e gli amici, in un periodo segnato da scandali e una crisi matrimoniale.

Nonostante l'assenza di Chiara, la famiglia Ferragni è stata rappresentata all'evento da Valentina Ferragni, sorella di Chiara, e sorprendentemente anche da Fedez, che ha fatto un'apparizione alla sfilata di Donatella Versace. Marina Di Guardo, fedele alla sua immagine di eleganza, ha optato per un look classico, indossando un tailleur blu scuro per l'occasione.

La partecipazione di Marina Di Guardo alla Milano Fashion Week non è una novità, avendo già presenziato a precedenti edizioni, dimostrando così il suo legame con il mondo della moda e il sostegno alla carriera della figlia Chiara.