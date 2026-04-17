Achille Lauro organizza evento segreto a Roma per stanotte

Achille Lauro annuncia un evento segreto a Roma per questa notte, organizzato a sorpresa per i fan con posti molto limitati e iscrizione tramite link condiviso nel pomeriggio.

Achille Lauro ha lanciato un annuncio improvviso rivolto ai suoi fan romani. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, il cantante ha comunicato l’arrivo di un evento segreto previsto per la notte nella Capitale, senza fornire dettagli sul luogo ma chiarendo che i posti saranno estremamente limitati.

Nel messaggio, semplice e diretto su sfondo nero, Lauro ha anticipato che alle 15.30 avrebbe diffuso un link per permettere agli interessati di registrarsi e partecipare. Da quel momento è partita una corsa tra i fan per scoprire dove si terrà l’appuntamento e riuscire ad assicurarsi uno degli accessi disponibili.

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L’artista romano ha già abituato il pubblico a iniziative simili, scegliendo spesso scenari suggestivi della città per performance improvvise. In passato ha trasformato luoghi simbolo in palcoscenici temporanei, creando eventi difficili da replicare per atmosfera e partecipazione.

Tra questi, resta nella memoria il live organizzato il 14 aprile dello scorso anno sulla scalinata di Trinità dei Monti, dove circa duemila persone si radunarono nonostante la pioggia per assistere a un’esibizione durata un’ora. In quell’occasione Lauro presentò nuovi brani e ripropose successi come “Rolls Royce”, inserendo anche un tributo ad Antonello Venditti.

Un’altra iniziativa aveva coinvolto direttamente il pubblico nello Stadio dei Marmi, scelto come set per il video di “Amor”. I fan erano stati convocati per prendere parte alle riprese, diventando parte integrante del progetto visivo legato al brano.