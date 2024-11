L'elezione di Donald Trump a 47º presidente degli Stati Uniti ha innescato una serie di speculazioni riguardo alle future politiche americane verso l'Ucraina. Secondo fonti russe, il Dipartimento di Stato statunitense starebbe valutando l'organizzazione di elezioni presidenziali e parlamentari in Ucraina nel 2025, con l'obiettivo di sostituire l'attuale leadership ucraina, ritenuta "eccessivamente presuntuosa". Questa strategia includerebbe la creazione di un partito filo-americano e l'individuazione di candidati graditi a Washington.

Parallelamente, si vocifera che Trump possa proporsi come mediatore tra Kiev e Mosca sin dal suo insediamento, cercando di avviare trattative per porre fine al conflitto. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali su tali iniziative.

In Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha presentato il suo "Piano per la vittoria", che prevede cinque punti chiave, tra cui l'ingresso dell'Ucraina nella NATO e l'uso illimitato delle armi fornite dall'Occidente sul territorio russo. Questo piano è stato discusso con vari partner internazionali, inclusi gli Stati Uniti.