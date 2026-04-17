Rapina banca Napoli Arenella, ostaggi e fuga nei tunnel dopo il colpo al Credit Agricole

Rapina a Napoli nella filiale Credit Agricole all’Arenella, dove una banda è entrata dal sottosuolo per svuotare cassette di sicurezza e fuggire. Venticinque persone sono state sequestrate per circa un’ora durante l’assalto.

Un gruppo di rapinatori ha preso di mira la filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella di Napoli, portando a termine un’azione preparata nei dettagli. L’assalto è avvenuto attraverso il sottosuolo, con i malviventi che hanno raggiunto il caveau per poi allontanarsi senza lasciare tracce immediate.

Durante il colpo, circa venticinque persone tra clienti e dipendenti sono state bloccate all’interno dell’istituto. I banditi, armati e con il volto coperto da maschere ispirate al cinema, hanno gestito la situazione con fermezza. Secondo le testimonianze, parlavano con accento napoletano e indossavano abiti da lavoro simili a quelli dei corrieri.

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Gli ostaggi sono stati spostati più volte tra i locali della banca e infine chiusi in una stanza. Uno dei presenti ha raccontato di momenti di forte tensione e difficoltà a respirare, aggravati dalla presenza di persone anziane e con problemi di salute. Durante la permanenza forzata, una persona ha perso i sensi.

La liberazione è arrivata dopo l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione sfondando una vetrata blindata su via Niutta. L’operazione ha permesso di mettere in sicurezza tutti i presenti dopo circa un’ora dall’inizio della rapina.

Terminata l’emergenza, davanti alla filiale si sono radunati numerosi correntisti preoccupati per il contenuto delle cassette di sicurezza. Molte risultano forzate e svuotate, mentre resta incerto il valore complessivo del bottino, composto da oggetti personali, denaro e documenti custoditi privatamente.

I rapinatori, almeno tre secondo le prime ricostruzioni, sono riusciti a fuggire utilizzando i cunicoli della rete fognaria cittadina. Le indagini della polizia e dei militari dell’Arma si concentrano ora sulle immagini di sorveglianza e sui rilievi effettuati nei tunnel per risalire all’identità della banda.