Marvel Cosmic Invasion disponibile in formato fisico con edizione Deluxe ricca di contenuti

Marvel Cosmic Invasion arriva in versione fisica con una Deluxe Edition ricca di extra pensata per i collezionisti, mentre il gioco punta su azione veloce e cooperativa contro una minaccia galattica senza precedenti.

Il picchiaduro Marvel Cosmic Invasion debutta in formato fisico su PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, accompagnato da una versione Deluxe destinata agli appassionati. Il titolo propone combattimenti frenetici e uno scenario che si estende dalla Terra fino agli angoli più remoti dello spazio.

La storia prende avvio da un attacco che mette in pericolo l’intera galassia. A guidare la resistenza ci sono eroi come Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell e Captain America, chiamati a fronteggiare l’avanzata dell’Onda Annihilation. L’azione si sviluppa tra New York e la Zona Negativa, in una corsa contro il tempo per fermare la distruzione.

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Il gioco mette a disposizione 15 personaggi giocabili, ciascuno con abilità diverse che permettono di variare stile di combattimento e strategie. La componente multiplayer include sia partite locali che online, con un sistema che consente di entrare e uscire facilmente dalle sessioni senza interrompere il ritmo.

Tra le meccaniche principali spicca il sistema Cosmic Swap, che permette di selezionare due eroi per livello e alternarli in tempo reale. Questo approccio consente di concatenare combo e attacchi speciali sfruttando le caratteristiche di ogni personaggio, rendendo ogni scontro più dinamico.

Lo stile visivo richiama le produzioni classiche grazie a una grafica in pixel art colorata e curata, ispirata a una delle fasi più riconoscibili dell’universo Marvel.

La Deluxe Edition include una serie di contenuti esclusivi per i collezionisti, tra cui steelbook, cartoline artistiche, adesivi e poster. Tutto è racchiuso in una confezione dedicata insieme alla copia fisica del gioco.