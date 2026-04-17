D4vd arrestato per omicidio, svolta nel caso della 14enne trovata morta a Hollywood

D4vd è stato arrestato per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, 14 anni, trovata morta nel bagagliaio della sua auto a Hollywood dopo settimane di indagini e accertamenti della polizia su spostamenti e prove raccolte.

Il cantante statunitense D4vd, all’anagrafe David Anthony Burke, è stato fermato dalla polizia di Los Angeles con l’accusa di aver ucciso Celeste Rivas Hernandez, la ragazza di 14 anni rinvenuta senza vita lo scorso settembre in un’auto collegata all’artista. Il 21enne si trova ora in carcere senza possibilità di cauzione, mentre il fascicolo sarà esaminato nei prossimi giorni dal procuratore distrettuale per la formalizzazione delle accuse.

Il corpo della giovane era stato scoperto l’8 settembre all’interno del bagagliaio anteriore di una Tesla, parcheggiata in un deposito giudiziario. Gli agenti erano intervenuti dopo alcune segnalazioni per un odore persistente proveniente dal veicolo. All’interno, hanno trovato resti umani nascosti in un sacco.

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L’auto risultava intestata a Burke e proveniva da Hempstead, in Texas. Era stata recuperata dopo essere stata abbandonata sulle colline di Hollywood, dove alcuni residenti avevano già segnalato un forte odore di decomposizione. Da quel momento è partita l’indagine che ha portato agli sviluppi recenti.

Gli investigatori hanno inoltre ricostruito alcuni spostamenti del cantante, tra cui un viaggio nella zona di Santa Barbara avvenuto nella primavera del 2025, ritenuto rilevante per il caso. In una prima fase, attraverso un portavoce, Burke aveva fatto sapere di collaborare con le autorità, ma successivamente i rapporti con gli inquirenti si sarebbero interrotti.

La scomparsa di Celeste Rivas Hernandez era stata denunciata già nel 2024 dalla sua famiglia a Lake Elsinore, in California. L’ultima volta era stata vista nel mese di aprile dello stesso anno. Dopo il ritrovamento del corpo, la causa della morte non era stata immediatamente chiarita.

Pochi giorni dopo la scoperta, Burke aveva annullato senza annunci pubblici il tour negli Stati Uniti e rinviato le attività promozionali legate al suo album, mentre le indagini proseguivano fino all’arresto.