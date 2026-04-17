PRAGMATA arriva su GeForce NOW con nuovi giochi e lancio in India
PRAGMATA debutta su GeForce NOW insieme ad altri nuovi giochi, spinto dal lancio globale e dall’espansione del cloud gaming. Il titolo Capcom arriva in streaming lo stesso giorno dell’uscita, senza bisogno di console o hardware avanzato.
PRAGMATA, il nuovo titolo fantascientifico firmato Capcom, sarà disponibile su GeForce NOW in contemporanea con il debutto mondiale. Il gioco propone un’avventura tra azione e mistero ambientata nello spazio, accessibile direttamente in streaming senza installazioni locali o dispositivi di ultima generazione.
Grazie all’abbonamento Ultimate, gli utenti possono giocare con una qualità elevata, fino a 5K e 120 fotogrammi al secondo. Il servizio consente di accedere al titolo da diversi dispositivi, sfruttando la potenza del cloud per garantire fluidità e dettagli grafici avanzati.
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Accanto a questo lancio, la piattaforma amplia il proprio catalogo con cinque nuovi titoli disponibili nella stessa settimana. Tra questi figurano REPLACED e Windrose, entrambi pubblicati il 14 aprile, seguiti da Cthulhu The Cosmic Abyss e dallo stesso PRAGMATA, disponibili dal 16 aprile. A questi si aggiunge anche PRAGMATA Sketchbook Demo, pensata per offrire un primo assaggio del progetto.
Il servizio GeForce NOW continua a crescere anche sul piano internazionale. Dal 16 aprile è partita la fase beta in India, con l’obiettivo di portare prestazioni elevate a un numero maggiore di giocatori, replicando le funzionalità già disponibili nei mercati principali.
La piattaforma supporta oltre 4.500 giochi provenienti da store digitali come Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, EA app, Xbox Store e altri servizi. Gli utenti possono accedere ai titoli già acquistati, sfruttando un’infrastruttura cloud che garantisce bassa latenza, frame rate elevati e tecnologie grafiche avanzate su una vasta gamma di dispositivi.