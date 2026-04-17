Lego Batman L'eredità del cavaliere oscuro, Batcaverna evolutiva e 100 costumi nel nuovo gioco

LEGO Batman L’Eredità del Cavaliere Oscuro arriva il 22 maggio con una Batcaverna rinnovata che evolve durante la storia offrendo nuovi strumenti e contenuti mentre si avanza nel gioco

Warner Bros. Games ha diffuso un video dedicato a LEGO Batman L’Eredità del Cavaliere Oscuro, mostrando da vicino la Batcaverna, il quartier generale nascosto sotto Villa Wayne. Nel filmato, commentato da Jonathan Smith di TT Games, la base cambia progressivamente aspetto e funzioni seguendo l’avanzamento della campagna principale.

All’inizio si presenta come una semplice grotta, ma con il proseguire dell’avventura diventa un centro tecnologico completo. Qui il giocatore può intervenire su equipaggiamento e abilità, trasformando la Batcaverna in un vero punto operativo centrale.

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Uno degli elementi principali è la gestione dei contenuti sbloccabili. Sono presenti oltre 100 costumi, che coprono diverse epoche del personaggio, dalla prima apparizione nei fumetti fino alle versioni cinematografiche più recenti. Ogni variante aggiunge caratteristiche e possibilità di gioco.

Nel laboratorio è possibile migliorare i gadget storici, come il Batarang e il Bat-artiglio, rendendoli più efficaci durante le missioni. Il Batcomputer raccoglie invece informazioni su nemici, progressi e oggetti collezionati nell’open world.

Per la prima volta viene introdotta anche la personalizzazione degli ambienti interni. I giocatori possono arredare la Batcaverna con elementi LEGO, inserendo strutture come una palestra o oggetti ricreativi per variare l’esperienza tra una missione e l’altra.

Un’area centrale è dedicata ai veicoli, con un garage che include alcune delle Batmobili più celebri. Tra queste compaiono il modello anni ’60 con linea rossa, la versione del film del 1989 e la Tumbler della trilogia di Christopher Nolan. Non si tratta di semplici modelli da collezione, ma mezzi utilizzabili liberamente per esplorare Gotham o affrontare missioni.

Il lancio è fissato per il 22 maggio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I preordini sono già disponibili in due versioni. L’edizione standard include il gioco base, mentre la Deluxe consente di iniziare tre giorni prima e offre contenuti aggiuntivi, tra cui un costume ispirato a Il ritorno del Cavaliere Oscuro.

Chi collegherà il proprio account WB Games potrà ottenere un costume bonus dedicato alla versione classica del personaggio. È prevista anche un’integrazione con i set fisici LEGO DC, che includono codici per sbloccare contenuti digitali, tra cui veicoli e una rara tuta dorata utilizzabile nel gioco.