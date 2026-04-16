Battlefield 6, svelata la roadmap 2026 con nuove mappe e ritorno della guerra navale

Battlefield Studios presenta Battlefield 6 e svela il piano 2026 con nuove mappe e modalità per ampliare l’esperienza di gioco. Tra le novità spiccano il ritorno della guerra navale e aggiornamenti richiesti dalla community.

Battlefield Studios ha reso noto il programma completo dei contenuti previsti per il 2026 di Battlefield 6 e della modalità REDSEC, delineando le principali novità che accompagneranno i giocatori nei prossimi mesi tra mappe, modalità e aggiornamenti tecnici.

La Stagione 3 prenderà il via a maggio con una versione aggiornata della storica mappa Golmud Railway di Battlefield 4, ora ribattezzata Ferrovia di Golmud. Ambientata in Tagikistan dopo gli eventi della campagna, sarà la mappa più estesa mai vista nel nuovo capitolo, con un comparto visivo e meccaniche adattate agli standard attuali. Nel corso della stessa stagione arriverà anche Bazar del Cairo, reinterpretazione della celebre Gran Bazar di Battlefield 3.

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Con la stessa stagione debutta anche il sistema competitivo di REDSEC, che partirà con una modalità Battle Royale a squadre da quattro giocatori. Gli sviluppatori prevedono di ampliare e modificare questa esperienza nel tempo, seguendo le indicazioni della community.

Durante l’estate è atteso il lancio della Stagione 4, che segnerà il ritorno della guerra navale sia in Battlefield 6 sia in REDSEC. Tra le novità figura la mappa Barriera corallina Tsuru, progettata per scontri su larga scala tra cielo e mare, con l’introduzione di nuovi mezzi, portaerei operative e un sistema di onde dinamiche che influenzerà direttamente il combattimento. Nella stessa stagione farà ritorno anche Isola di Wake, una delle ambientazioni più iconiche della serie.

La Stagione 5 concluderà l’anno introducendo una nuova ambientazione mai vista prima nel franchise e offrirà tre mappe in un unico aggiornamento, pensato come contenuto speciale per il periodo festivo.

Parallelamente ai contenuti stagionali, il team continuerà a lavorare su miglioramenti generali del gameplay, introducendo funzionalità richieste dai giocatori come classifiche, modalità spettatore, chat di prossimità e un browser dei server con opzioni permanenti per organizzare le partite.

Sul fronte competitivo, nel corso del 2026 arriveranno anche le serie Open ed Elite, che rappresenteranno il livello più alto delle competizioni di Battlefield, sviluppate insieme alla community per consolidare l’esperienza classificata su scala internazionale.