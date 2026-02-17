Battlefield 6 stagione 2: nuove mappe, guerra chimica e operazioni notturne

Battlefield 6 debutta con la Stagione 2 e porta la guerra in Europa, puntando su armi chimiche e fumo psicoattivo. Il nuovo aggiornamento introduce mappe inedite e modalità temporanee distribuite in tre fasi da febbraio ad aprile.

Electronic Arts avvia la Stagione 2 di Battlefield 6 e Battlefield REDSEC, spostando il conflitto in territorio europeo. Il piano dei contenuti si sviluppa in tre tappe e introduce ambientazioni, modalità temporanee e nuovi elementi di gioco distribuiti nei prossimi mesi.

Il primo aggiornamento porta in campo due scenari inediti. “Contaminata” è una vasta area boschiva devastata da test militari e bombardamenti, mentre “Base di Hagental” è una struttura strategica destinata a scontri ravvicinati e operazioni più silenziose nelle fasi successive della stagione.

Con la fase iniziale, chiamata Misure estreme, entra in gioco il fumo psicoattivo. Questa meccanica avvolge parti della mappa alterando la percezione dei soldati, che si trovano a combattere tra visioni distorte e perdita di orientamento, rendendo ogni avanzata più imprevedibile.

Il 17 marzo arriva Crepuscolo, aggiornamento che trasforma Base di Hagental in un campo di battaglia al buio. Corridoi oscuri e visori notturni cambiano l’approccio agli scontri, favorendo movimenti silenziosi e strategie più attente. La modalità sarà disponibile anche in Battlefield REDSEC con una playlist dedicata.

La stagione si chiude il 17 aprile con Caccia grossa e l’introduzione di Operazione Augur. Questa modalità, disponibile su entrambe le mappe, richiama le grandi operazioni viste nei capitoli precedenti, con obiettivi su larga scala e partite strutturate come vere campagne militari.

Nel corso delle tre fasi verranno aggiunti anche nuovi veicoli, armi, gadget e opzioni di personalizzazione, oltre a un Pass battaglia aggiornato e contenuti aggiuntivi disponibili nello store di gioco.