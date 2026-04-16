Total Chaos su Nintendo Switch 2, data di uscita e novità del survival horror

Total Chaos arriva su Nintendo Switch 2 il 29 aprile 2026 dopo l’annuncio di Apogee e Trigger Happy Interactive, che puntano a espandere il pubblico del survival horror con una versione ottimizzata e nuovi contenuti.

Total Chaos sarà disponibile su Nintendo Switch 2 dal 29 aprile 2026. L’annuncio è arrivato da Apogee Entertainment insieme allo sviluppatore Sam Prebble di Trigger Happy Interactive, con la collaborazione dell’etichetta Atari Infogrames. Il gioco, già presente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, amplia così la sua diffusione su una nuova piattaforma.

L’esperienza porta i giocatori a Fort Oasis, un’isola abbandonata che un tempo ospitava una comunità mineraria. Ora il luogo è ridotto a una distesa desolata, dominata da presenze inquietanti e da una costante sensazione di essere osservati. L’avanzata tra edifici in rovina e ambienti ostili si accompagna alla scoperta di indizi che ricostruiscono il crollo della colonia.

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Nato come mod di conversione totale di DOOM II, il progetto è diventato un titolo completo. Sam Prebble ha sfruttato la propria esperienza nel campo degli effetti visivi, maturata sia nei videogiochi sia nel cinema, per costruire un horror che mette sotto pressione il giocatore attraverso ritmo serrato e tensione continua.

La versione per Switch 2 punta a una risoluzione di 1080p in modalità dock e 720p in portatile, con l’obiettivo dei 60 fotogrammi al secondo. Sono previsti anche controlli tramite mouse e supporto al giroscopio dei Joy-Con 2, per adattare il gameplay alle caratteristiche della console.

All’uscita saranno inclusi i contenuti dell’aggiornamento New Game+, che introduce un finale alternativo, nuove aree da esplorare e un nemico inedito chiamato Il Cacciatore. Questo avversario inseguirà il giocatore durante le partite successive, modificando l’approccio alla sopravvivenza.

Il gioco si sviluppa in nove capitoli, ciascuno costruito attorno a situazioni di pericolo crescente. Il sistema di progressione si basa sulla raccolta di materiali e sulla creazione di armi, mentre l’inventario limita le risorse disponibili, costringendo a scegliere con attenzione cosa portare con sé.

Tra gli elementi distintivi c’è anche la componente sonora. La colonna sonora include un tema originale firmato da Akira Yamaoka, affiancato da Jason Dagenet, William Braddell e dal team musicale di Apogee. Il risultato accompagna l’azione con suoni e musiche che amplificano la tensione durante l’esplorazione.

Il prezzo fissato per il lancio è di 24,99 dollari. I preordini sono già attivi sul Nintendo eShop nordamericano, mentre nelle altre regioni verranno aperti nei giorni successivi.