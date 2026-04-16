Pragmata Video Recensione PS5

Capolavoro mancato o occasione sprecata? Pragmata è uno di quei giochi che ti cattura subito: atmosfera sci-fi incredibile, idee originali e un concept che mescola azione e hacking in modo unico.

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Ambientato in un futuro distopico e con una forte identità visiva, il titolo Capcom punta tutto sull’immersione e su un’esperienza fuori dagli schemi, capace di incuriosire fin dal primo trailer.Ma basta davvero questo per renderlo un must?

In questa recensione analizziamo tutto: gameplay, grafica, level design e storia. Il gioco parte fortissimo, ma tra ritmo altalenante, poca varietà e una narrazione frammentata, qualcosa non convince fino in fondo.

Vale davvero la pena giocarlo o è solo un’esperienza da provare a metà? In questa recensione analizziamo: gameplay, grafica, level design e storia.