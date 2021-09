WRC 10 Recensione PS5

WRC 10 rischia di bloccare l'evoluzione della serie



Oggi sono qui per parlarvi di WRC 10, titolo sviluppato dallo studio francese Kylotonn che fece il suo debutto con il 5 capitolo nel lontano 2015. Con questo decimo capitolo, gli sviluppatori, oltre ad alcune migliorie, hanno aggiunto nuove auto come la Peugeot 205 del 1985, la Subaru Impreza del 1997, l'Audi Quattro del 1981 ecc, per omaggiare la 50esima stagione del WRC.



Gameplay



Per quanto riguarda il gameplay, il titolo si difende bene. Infatti, ha una buona fisica che dona una guida abbastanza simulativa. E' un titolo di buon livello che appassiona e diverte. Giocando, si capisce subito che il gioco è stato ottimizzato al meglio per i controller. Infatti, ora WRC 10 funziona bene; le auto rispondono meglio e, quando si entra o si esce da una curva, tutto risulta più fluido e veloce. Una buona cosa per chi non usa i volanti. Tuttavia, bisogna segnalare che c'è ancora margine di miglioramento e che la sensazione di velocità non è proprio il massimo. Infine, i comportamenti delle vetture - in base al terreno - sono abbastanza migliorate, anche se ancora sono presenti molte problematiche che affliggevano il precedente capitolo.



Ci sono molte tappe in WRC 10, poche però quelle tratte dalla stagione di quest'anno. Sia nella modalità Carriera che Rally sono presenti moltissime auto. I contenuti non mancano, come ad esempio la splendida modalità 50° anniversario dove è possibile guidare i più famosi rally storici. Il management è migliorato in tutto. Il nuovo editor di livree ad esempio è ben studiato e molto completo. Il migliore mai visto in assoluto in un gioco di Rally. E' talmente completo da rendere la modalità carriera del tutto immersiva, dando al giocatore la sensazione di avere veramente il controllo sul marchio, auto ecc. Da sottolineare che purtroppo la modalità carriera è praticamente uguale a WRC 9.



Comparto Tecnico



Tecnicamente parlando, WRC 10 è un buon titolo; somiglia molto però a WRC 9. Infatti, molti bug presenti nel precedente capito si ritrovano nuovamente in questo ultimo. Ad esempio durante i rally sporadicamente si verificano come dei lag, fenomeni di pop-up, tearing, ecc. Le vetture invece sono molto curate e, anche dopo gli incidenti, sono visibili molti dettagli. La stessa cosa non si può dire per gli elementi a bordo pista; infatti, pubblico, arbusti e altro sono graficamente sotto tono.



Il sonoro purtroppo non è il massimo. In WRC 10 è peggiorato rispetto ai precedenti capitoli. E' sparito l'effetto della ghiaia contro il telaio delle auto e il rombo del motore è ridicolo. Da segnalare, invece, l'ottimo lavoro fatto con il DualSense. Infatti, quest'ultimo dona un livello di coinvolgimento completamente immersivo soprattutto per quanto riguarda la resistenza dei grilletti e l’uso del feedback aptico. Effettivamente, il comportamento su strada di ogni vettura risulta differente in accelerazione, frenata, derapata ecc.

Conclusioni



Voto 7.5/10

è un buon titolo che non osa rischiando di bloccare così l’evoluzione della serie. Per quanto riguarda il gameplay, oserei dire che siamo davanti apiù che al 10. Tuttavia, WRC 10 ha molto da offrire, grazie allacompleta e a un editor di livree impressionate. Se vi siete persi il precedente capitolo, date una opportunità a questo WRC 10. Magari, con l'arrivo dei, lo miglioreranno.









