Pokémon Pokopia debutta su Nintendo Switch 2 con una nuova simulazione

Pokémon Pokopia debutta su Nintendo Switch 2 come nuovo capitolo della serie e cambia formula. Il gioco arriva alla vigilia dei 30 anni del franchise e introduce una simulazione di vita ambientata in un mondo senza esseri umani.

Pokémon Pokopia è disponibile su Nintendo Switch 2 e introduce una direzione inedita per la storica serie videoludica. Il titolo arriva a pochi giorni dal trentesimo anniversario del franchise nato nel 1996 su Game Boy con Pokémon Versione Verde e Pokémon Versione Rossa, che negli anni è diventato uno dei marchi di intrattenimento più diffusi al mondo.

Questa volta l’esperienza cambia radicalmente rispetto ai capitoli tradizionali. Il gioco abbandona il modello basato su combattimenti e cattura delle creature e punta su una simulazione di vita. L’obiettivo non è collezionare Pokémon, ma costruire e far crescere un ambiente in cui possano convivere e prosperare.

L’avventura si svolge in un territorio arido e privo di presenza umana. Il giocatore controlla un Ditto, capace di copiare abilità e caratteristiche di altri Pokémon. Grazie a questa capacità è possibile trasformare il paesaggio e creare gradualmente un luogo accogliente per le creature che lo abiteranno.

Durante l’esplorazione si raccolgono risorse, si costruiscono strutture e si decorano gli spazi. I Pokémon incontrati lungo il percorso partecipano attivamente ai lavori e mettono a disposizione le proprie abilità per aiutare nello sviluppo dell’ambiente e delle nuove aree abitate.

Il giocatore è accompagnato dal Professor Tangrowth e da altri personaggi come Pallichu, Granmuschio e il Maestro Smeargle, che guidano le attività e introducono nuove possibilità di sviluppo dell’isola. Il ritmo dell’esperienza è volutamente tranquillo e pensato per essere accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta alla serie.

Il titolo supporta inoltre la funzione GameShare, che permette di condividere il gioco con un’altra persona anche se non possiede una copia. Fino a quattro utenti possono collaborare tramite connessione wireless locale o online, visitando le città degli altri giocatori, ospitando amici sulla propria isola e lavorando insieme alla costruzione degli ambienti.

La cooperazione diventa così parte centrale dell’esperienza. I partecipanti possono portare con sé uno dei Pokémon presenti sulla propria isola e contribuire collettivamente alla crescita degli spazi comuni, tra costruzioni, decorazioni e nuove aree da sviluppare.