MSI lancia nuove tastiere e mouse Forge e Versa per gaming e produttività

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MSI presenta a Bergamo nuove tastiere e mouse per migliorare gaming e lavoro quotidiano, puntando su prestazioni elevate e prezzi accessibili. La nuova linea include modelli meccanici, wireless e soluzioni per eSport.

MSI lancia nuove tastiere e mouse Forge e Versa per gaming e produttività