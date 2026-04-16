MSI lancia nuove tastiere e mouse Forge e Versa per gaming e produttività
MSI presenta a Bergamo nuove tastiere e mouse per migliorare gaming e lavoro quotidiano, puntando su prestazioni elevate e prezzi accessibili. La nuova linea include modelli meccanici, wireless e soluzioni per eSport.
Il 16 aprile 2026 MSI ha svelato a Bergamo una nuova serie di periferiche pensate per utenti con esigenze diverse, dal gioco competitivo al lavoro quotidiano. L’azienda amplia così la propria offerta con dispositivi progettati per garantire prestazioni solide, cura estetica e costi contenuti.
Tra le novità spicca la MSI Forge GK320, tastiera meccanica proposta a 39,90 euro. Il modello permette di sostituire facilmente gli switch grazie al sistema hot-swap, offrendo una personalizzazione immediata del feedback dei tasti. La cover magnetica removibile consente di modificare rapidamente l’aspetto e proteggere la struttura, mentre il controller laterale facilita la gestione del volume e delle macro durante l’uso.
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Per chi cerca una soluzione senza fili, MSI introduce il Forge K210 Wireless Combo, bundle composto da tastiera e mouse disponibile a 36,90 euro. La tastiera utilizza scissor switch per una digitazione silenziosa e precisa, caratteristica utile negli ambienti condivisi. L’autonomia arriva fino a 120 ore per la tastiera e 30 ore per il mouse, con layout italiano pensato per un utilizzo immediato.
Nel segmento dei mouse leggeri arriva il Forge GM340 Wireless, atteso tra maggio e giugno 2026 nelle varianti Violet e Sky. Con un peso di 57 grammi, riduce l’affaticamento nelle sessioni prolungate. Integra un sensore da 12.000 DPI e una batteria che può raggiungere le 82 ore di utilizzo continuo.
Al vertice della gamma si posiziona il Versa 300 Wireless 8K, progettato per il gaming competitivo e disponibile da metà maggio a 59,90 euro. Il dispositivo supporta un polling rate fino a 8000 Hz e una sensibilità massima di 26.000 DPI, offrendo precisione elevata nei giochi più esigenti. La tripla connettività consente l’uso tramite wireless 2.4G, Bluetooth 5.3 o cavo USB, mentre la batteria può durare fino a 196 ore.
Con questa linea, MSI punta a coprire tutte le fasce di mercato, proponendo periferiche adatte sia a chi lavora ogni giorno al computer sia a chi cerca strumenti affidabili per il gaming avanzato.