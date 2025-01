Nuova Linea NZXT Elite: Mouse, Tastiere e Cuffie da Gaming

NZXT annuncia la nuova linea Elite: periferiche gaming ad alte prestazioni dedicate ai PC gamer

Mouse, microfono e mouse pad – prestazioni top-tier, ideali per ogni setup

NZXT, leader nell’hardware PC gaming e nei sistemi preassemblati, è lieta di presentare la nuova linea di periferiche gaming Elite. Caratterizzate da un design minimalista e da un approccio orientato a soddisfare le esigenze degli utenti, le ultime periferiche di NZXT sono progettate per elevare l'esperienza PC gaming di tutti i giocatori.

Caratterizzata da design elegante e tecnologie di ultima generazione, questa nuova collezione – mouse wireless ultraleggero, microfono USB con audio di alta qualità e mouse pad realizzati con materiali premium – promette di elevare ogni setup.

“Abbiamo creato la linea Elite per offrire periferiche ad alte prestazioni a tutti i PC gamer”, ha dichiarato Johnny Hou, fondatore e CEO di NZXT. “Ogni prodotto è stato realizzato con cura per garantire prestazioni precise, una personalizzazione senza soluzione di continuità tramite CAM e un look raffinato in grado di adattarsi a qualsiasi spazio”.

Lift Elite Wireless

Il mouse Lift Elite Wireless è progettato per garantire velocità, precisione e maneggevolezza senza compromessi. La sua struttura ultraleggera di 57 grammi consente movimenti rapidi e fluidi, mentre il sensore professionale, l'elevata frequenza di polling e la tecnologia wireless a bassa latenza offrono un'eccezionale precisione di tracciamento e reattività. Tutte le impostazioni sono completamente personalizzabili tramite CAM.

Caratteristiche principali:

Switch Ottici: Tempo di risposta di 0,2 ms senza precorsa, ritardo di debounce o doppio clic. Durata di 100 milioni di clic.

Tempo di risposta di 0,2 ms senza precorsa, ritardo di debounce o doppio clic. Durata di 100 milioni di clic. Sensore Pro-Grade Sensor: Sensore ottico PAW3395 da 26K DPI per una precisione perfetta e un tracciamento affidabile.

Sensore ottico PAW3395 da 26K DPI per una precisione perfetta e un tracciamento affidabile. 4K/8K Polling Rate: Modalità wireless 4.000 Hz e modalità cablata 8.000 Hz per movimenti fluidi e reattivi.

Modalità wireless 4.000 Hz e modalità cablata 8.000 Hz per movimenti fluidi e reattivi. Durata della batteria : Fino a 70 ore per carica (a 1K polling), con ricarica rapida che ripristina 15 ore di autonomia in soli 15 minuti.

: Fino a 70 ore per carica (a 1K polling), con ricarica rapida che ripristina 15 ore di autonomia in soli 15 minuti. Secure Grip: Il guscio testurizzato e le impugnature laterali in gomma a micropunti assicurano una presa antiscivolo, con grip tape opzionale per i tasti principali.

Capsule Elite

Il microfono USB Capsule Elite cattura audio di livello professionale in qualsiasi situazione, che si tratti di comunicare con i compagni di squadra, di trasmettere in streaming o di creare contenuti. Il caratteristico design acustico garantisce una riproduzione chiara e naturale della voce, mentre il software CAM DTS-powered offre un controllo completo delle impostazioni audio.

Caratteristiche principali:

Risoluzione Ultra-High Resolution: Profondità 24 bit e frequenza di campionamento 192 kHz garantiscono una riproduzione vocale chiara e dettagliata.

Profondità 24 bit e frequenza di campionamento 192 kHz garantiscono una riproduzione vocale chiara e dettagliata. Suono pieno e naturale : Una grande capsula da 25 mm cattura le basse frequenze e le sottili sfumature per una qualità vocale ricca e realistica.

: Una grande capsula da 25 mm cattura le basse frequenze e le sottili sfumature per una qualità vocale ricca e realistica. Ottimizzato per lo speech : Lo schema polare cardioide isola le voci dai rumori di fondo, mentre il filtro pop integrato garantisce un audio nitido.

: Lo schema polare cardioide isola le voci dai rumori di fondo, mentre il filtro pop integrato garantisce un audio nitido. Suono personalizzabile: Regolazione minuziose dell'equalizzazione, della soppressione del rumore, del posizionamento e altro ancora tramite il software CAM powered by DTS.

Regolazione minuziose dell'equalizzazione, della soppressione del rumore, del posizionamento e altro ancora tramite il software CAM powered by DTS. Design multi posizione: Si ruota, si inclina e si orienta sul supporto in dotazione o collegato a un braccio per soddisfare ogni esigenza.

Zone Elite

Il mouse pad Zone Elite è dotato di una superficie liscia in tessuto nano-knit ottimizzata per uno scorrimento veloce e senza impedimenti, con una texture sottile per un controllo ancora più preciso preciso. La base in schiuma aumenta tenuta e comfort, mentre il design resistente garantisce un utilizzo affidabile e duraturo.

Caratteristiche principali:

Superficie Nano-Knit Surface: Il tessuto ultra-liscio garantisce uno scorrimento veloce e senza sforzo con una maggiore precisione.

Il tessuto ultra-liscio garantisce uno scorrimento veloce e senza sforzo con una maggiore precisione. Base in schiuma: Si adatta alla pressione per migliorare il potere di arresto e il sostegno del polso.

Si adatta alla pressione per migliorare il potere di arresto e il sostegno del polso. Presa sicura: La texture inferiore garantisce una presa salda anche durante le sessioni più concitate.

La texture inferiore garantisce una presa salda anche durante le sessioni più concitate. Rivestimento resistente: Blocca i liquidi sulla superficie per facilitarne la pulizia e prolungarne la durata.

Blocca i liquidi sulla superficie per facilitarne la pulizia e prolungarne la durata. Cuciture a basso profilo: I bordi rinforzati impediscono lo sfilacciamento, mantenendo una sensazione di morbidezza e comfort.

La linea Elite rappresenta l'impegno di NZXT nel fornire ai gamer periferiche di alta qualità che bilanciano prestazioni, estetica e valore. Realizzati per integrarsi perfettamente in qualsiasi configurazione, questi prodotti permettono di elevare gameplay e setup.

Prezzi e disponibilità

Lift Elite Wireless: 89,99 €

89,99 € Capsule Elite: 99,99 €

99,99 € Zone Elite: L - 29,99 € | XL - 44,99 € | XXL - 54,99 €

La linea NZXT Elite è disponibile ora presso i principali rivenditori e partner di NZXT in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitate NZXT.com

