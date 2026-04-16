Pechino Express in Cina, coppie rimescolate nella sesta tappa del viaggio

Pechino Express riparte dalla Cina con coppie rimescolate per la sesta tappa, scelta che cambia le dinamiche di gara e mette alla prova affiatamento e resistenza lungo un percorso di oltre 350 chilometri tra città storiche.

La sesta tappa di Pechino Express, in onda giovedì 16 aprile, porta i concorrenti nel cuore della Cina con un cambiamento che stravolge gli equilibri. I partecipanti non correranno più con i partner abituali, ma saranno divisi e riassegnati in nuove squadre, chiamate a collaborare fin dal primo momento.

La decisione viene comunicata alla partenza da Costantino della Gherardesca, che affida ai viaggiatori il compito di raggiungere il “Libro Rosso” con queste nuove formazioni. Ogni coppia assume anche un nuovo nome ispirato agli animali simbolici della tradizione locale, segnando una rottura netta con le dinamiche precedenti.

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Il percorso si sviluppa per 355 chilometri, partendo da Huizhou e attraversando Meren Quifeng, punto in cui è situato il traguardo intermedio del Libro Rosso. Il viaggio si conclude a Nanjing, una delle città storiche più importanti del Paese, dove è previsto il Tappeto Rosso finale.

Nel corso della tappa non mancano prove legate alla cultura locale, tra cui esercizi di calligrafia con ideogrammi e una Prova Vantaggio legata al cibo. Le difficoltà del territorio e gli imprevisti mettono alla prova resistenza e adattamento dei concorrenti.

Le coppie in gara restano quelle già note al pubblico: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Fiona May e Patrick Stevens, Dani Faiv e Tony 2Milli, insieme a Candelaria e Camila Solórzano. Tuttavia, la divisione temporanea impone a tutti di ricostruire intesa e strategia da zero.

Alla guida del viaggio, oltre al conduttore, c’è anche Giulia Salemi nel ruolo di inviata. La puntata viene trasmessa su Sky alle 21.15 ed è disponibile in streaming su Now, con possibilità di rivederla successivamente on demand.