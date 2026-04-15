Meghan Markle criticata per i gioielli di lusso durante visita a un centro per senzatetto

Meghan Markle è finita al centro delle critiche per aver indossato gioielli di lusso durante una visita a un centro per senzatetto a Melbourne, scelta che ha acceso polemiche per il forte contrasto con il contesto sociale.

Durante una tappa a Melbourne, Meghan Markle ha partecipato a un’iniziativa dedicata alle donne senza fissa dimora attirando però l’attenzione non tanto per l’evento, quanto per l’abbigliamento scelto. La duchessa di Sussex si è presentata con accessori dal valore complessivo superiore ai 35mila dollari, tra cui un orologio Cartier stimato oltre 26mila dollari e un bracciale da circa 8mila.

La presenza di oggetti così costosi in un luogo segnato da situazioni di disagio ha acceso un acceso confronto sui social. In molti hanno giudicato fuori luogo la scelta, parlando di una distanza evidente tra l’immagine proposta e la realtà delle persone coinvolte nell’iniziativa. Altri hanno difeso la duchessa, sostenendo il diritto a vestirsi liberamente anche in contesti delicati.

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Il viaggio in Australia, che vede impegnato anche il principe Harry, prevede diversi appuntamenti tra Melbourne, Canberra e Sydney con particolare attenzione a progetti sociali e salute mentale. Tuttavia, il dibattito sullo stile della duchessa ha finito per oscurare i temi al centro degli incontri ufficiali.

La discussione si è rapidamente estesa oltre i social, raggiungendo testate internazionali e alimentando un nuovo capitolo dell’attenzione mediatica che accompagna ogni apparizione pubblica della coppia. Al momento, da parte di Meghan Markle non è arrivata alcuna dichiarazione sulla vicenda.