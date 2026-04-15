Iva Zanicchi scherza sulla pressione alta e punge i tecnici in diretta tv

Iva Zanicchi racconta un falso allarme per la pressione alta causato da un misuratore difettoso e ironizza sull’episodio in tv. In collegamento da casa, tra dieta e imprevisti tecnici, la cantante alterna battute e momenti di nervosismo.

Iva Zanicchi torna in televisione con il suo stile diretto e senza filtri durante un collegamento con La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Dalla sua cucina, la cantante racconta un episodio recente legato alla salute che, almeno per qualche minuto, le ha fatto temere il peggio.

«Avevo la pressione a 200 e ho pensato di non farcela», dice ridendo. Poi aggiunge il dettaglio che trasforma tutto in una scena surreale: «Mi sono preparata 300 grammi di spaghetti, così almeno morivo sazia». Subito dopo arriva la spiegazione: il valore anomalo non era reale, ma dipendeva da uno strumento difettoso.

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Durante l’intervista, Zanicchi parla anche del suo rapporto complicato con il cibo. Ammette di vivere in una sorta di dieta continua, senza però riuscire a rinunciare davvero ai piaceri della tavola. «Sono sempre a dieta, ma in realtà non lo sono mai», confessa. Tra le preferenze, spicca la carne, mentre il pesce non la convince.

Non manca il tocco ironico anche quando dispensa consigli: «Innamoratevi, perché quando si ama davvero si mangia meno». Una battuta che sintetizza il suo modo leggero di affrontare anche temi quotidiani.

Il collegamento però si complica per via di problemi tecnici. L’audio non funziona a dovere e la cantante si spazientisce. «Caterina, mi hai mandato due tecnici che… non sento nulla», sbotta, chiedendo di poter partecipare direttamente in studio. Poco dopo viene spostata in salotto e prova a stemperare: «Sono bravissimi, però voglio venire lì di persona».