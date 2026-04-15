Scontro tra Pascale e Fascina, accuse sul ruolo politico e lo stipendio in Forza Italia

Francesca Pascale attacca Marta Fascina dopo le sue parole sul suo peso politico e accusa la deputata di percepire uno stipendio elevato senza presenza in Aula, riaccendendo tensioni interne a Forza Italia.

La tensione dentro Forza Italia si accende con uno scontro diretto tra Francesca Pascale e Marta Fascina. A far scattare la polemica sono state alcune dichiarazioni della deputata, che ha liquidato l’ex compagna di Silvio Berlusconi sostenendo che non abbia alcun peso politico.

La risposta di Pascale non si è fatta attendere. Intervenendo pubblicamente, ha ribaltato l’attacco con parole dure, mettendo in discussione il ruolo e l’impegno parlamentare della rivale. «Se davvero non conto nulla, va bene così», ha detto, aggiungendo però un’accusa precisa sul compenso percepito e sulla presenza in Aula.

Leggi anche: Scontro in maggioranza sul canone Rai: Lega spinge per il taglio, Forza Italia si oppone

Secondo Pascale, la differenza starebbe proprio nell’approccio alla politica. Ha rivendicato di agire per convinzione personale e senza incarichi istituzionali, sottolineando di non aver mai ricoperto ruoli retribuiti. Al contrario, ha puntato il dito contro chi, a suo dire, riceverebbe uno stipendio senza una partecipazione attiva ai lavori parlamentari.

Le parole della deputata erano arrivate poco prima, durante un’intervista in cui aveva escluso qualsiasi rilevanza politica di Pascale. Pur evitando di entrare nel dettaglio, Fascina aveva chiarito di non voler attribuire alcun peso alle sue posizioni.

Nello stesso intervento, Fascina aveva anche sostenuto la nuova linea del partito, appoggiando il percorso indicato dalla famiglia Berlusconi e dai nuovi capigruppo. Aveva parlato della necessità di un rinnovamento, indicando una fase diversa per Forza Italia.

Il confronto tra le due figure, entrambe legate alla storia recente del partito e alla figura di Silvio Berlusconi, ha rapidamente spostato l’attenzione dal dibattito interno alle dichiarazioni personali, trasformandosi in uno scontro mediatico che continua a far discutere.