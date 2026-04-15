Nicola Berti si sposa con Hayet in Sicilia, nozze intime e invito mancato per Aldo Serena

Nicola Berti annuncia il matrimonio con Hayet dopo anni insieme e due figli, raccontando come si sono conosciuti ai Caraibi e svelando i dettagli di una cerimonia intima in Sicilia con pochi invitati

Nicola Berti ha deciso di sposare la compagna Hayet dopo una lunga relazione e due figli. L’ex centrocampista dell’Inter, oggi 59enne, ha raccontato i dettagli delle nozze e della sua vita privata, ripercorrendo anche il passato in azzurro tra Mondiali e ricordi di carriera.

In un momento complicato per la Nazionale italiana, lontana da tempo dalle fasi finali dei Mondiali, Berti ricorda quando vestiva la maglia azzurra. Ha preso parte a due edizioni consecutive, nel 1990 con Azeglio Vicini e nel 1994 con Arrigo Sacchi, portando a casa rispettivamente un terzo e un secondo posto.

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La scelta di sposarsi arriva dopo anni di relazione con Hayet, francese di origini algerine e madre dei suoi figli Leonardo e Lorenzo. I due si sono conosciuti a Saint Barth, nei Caraibi, dove lei lavorava come direttrice di un ristorante. In quel periodo Berti aveva cambiato stile di vita e si era trasferito sull’isola per diversi anni.

Il matrimonio si terrà in Sicilia, sulla spiaggia di San Lorenzo, nei pressi di Marzamemi. La cerimonia sarà volutamente ristretta, con appena trenta invitati, tutti amici stretti. Tra gli ex compagni di squadra, Berti ha invitato soltanto Aldo Serena, che però non potrà partecipare, circostanza che lo ha deluso.

Nel raccontare alcuni episodi del passato, l’ex interista ha accennato anche alle voci ironiche su una presunta relazione con Serena, nate ai tempi delle sfide tra tifoserie rivali. Un aneddoto che liquida come semplice provocazione. Poi una battuta su Lothar Matthäus, con cui ha condiviso lo spogliatoio all’Inter, scherzando sul fatto che non conosca bene la Sicilia.