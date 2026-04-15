Bisceglie, coppia precipita dal quinto piano: morti Luigi Gentile e Patrizia Lamanuzzi

Luigi Gentile e Patrizia Lamanuzzi sono morti a Bisceglie dopo essere precipitati dal quinto piano di casa, forse al termine di una lite legata alla separazione. I corpi sono stati trovati nel garage del palazzo dove vivevano.

Luigi Gentile, 61 anni, e Patrizia Lamanuzzi, 54, sono stati trovati senza vita nella mattinata di mercoledì 15 aprile a Bisceglie, nel Barese. I due coniugi vivevano in un appartamento al quinto piano di un edificio in via Vittorio Veneto, da cui sarebbero precipitati finendo nella rampa del garage.

La scena è stata segnalata ai carabinieri da alcuni residenti della zona. I corpi erano vicini tra loro, sul pavimento della discesa che conduce ai box. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno avviato subito i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

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Secondo le prime testimonianze raccolte, tra cui quella di una vicina, la coppia stava affrontando un periodo difficile e si trovava in fase di separazione. La donna avrebbe gridato poco prima della caduta, un dettaglio che ha orientato gli investigatori verso una dinamica precisa.

Gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi di femminicidio seguito da suicidio. In base a una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe spinto la moglie dal balcone per poi gettarsi a sua volta nel vuoto. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire ogni passaggio della vicenda.

I due avevano figli: uno risiede in Svizzera, mentre l’altro vive a Trani. Le indagini proseguono per definire con esattezza le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla tragedia.