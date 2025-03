Ragazzina di 12 anni precipita dal quinto piano ad Asti: condizioni gravissime

Oggi, mercoledì 19 marzo 2025, ad Asti, una ragazzina di 12 anni è precipitata dal quinto piano di un edificio nel quartiere Torretta. La giovane è stata trovata priva di coscienza sul marciapiede e le sue condizioni sono giudicate gravissime. Il personale del 118 ha trasportato la dodicenne al Pronto Soccorso di Asti in codice rosso. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare; sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

