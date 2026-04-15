Juventus, stop per Milik e stagione finita: attacco in emergenza per Spalletti
Arkadiusz Milik si ferma per un problema muscolare e chiude in anticipo la stagione. L’attaccante della Juventus, appena tornato in campo dopo mesi difficili, dovrà restare fuori diverse settimane lasciando Spalletti con poche soluzioni offensive.
La Juventus perde Arkadiusz Milik nel momento più delicato della stagione. L’attaccante polacco ha accusato un infortunio muscolare che lo costringerà a fermarsi per circa un mese, rendendo impossibile il suo rientro prima della fine del campionato.
Il problema fisico arriva subito dopo il ritorno in campo, con brevi apparizioni contro Sassuolo e Genoa. Un rientro graduale che si interrompe bruscamente, riportando il giocatore nuovamente ai box dopo una serie di stop che hanno segnato le ultime stagioni.
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Per Luciano Spalletti la situazione si complica in vista della prossima sfida contro il Bologna, valida per la 33ª giornata di Serie A. L’allenatore si ritrova con l’attacco ridotto, potendo contare soltanto su David e Openda come soluzioni disponibili.
L’assenza di Milik si aggiunge infatti a quella di Dusan Vlahovic, fermo per infortunio da alcune settimane. Una doppia defezione che obbliga la Juventus a ridisegnare il reparto offensivo proprio nel momento decisivo della stagione.