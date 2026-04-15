Crimson Desert supera i 5 milioni di copie vendute nel mondo

Crimson Desert raggiunge 5 milioni di copie vendute grazie al successo globale e al forte interesse dei giocatori, con un picco su Steam superiore a 276 mila utenti contemporanei e nuovi aggiornamenti già programmati.

Il gioco d’azione e avventura Crimson Desert, sviluppato da Pearl Abyss, ha oltrepassato la soglia dei 5 milioni di copie distribuite a livello globale. Il risultato conferma la crescita dello studio coreano nel mercato internazionale dei videogiochi.

L’accoglienza positiva da parte di critica e pubblico ha contribuito al successo del titolo. Tra gli elementi più apprezzati emergono la qualità visiva, ottenuta grazie al motore proprietario BlackSpace Engine, e un mondo aperto ricco di dettagli che offre un’esperienza immersiva.

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Il sistema di combattimento, rapido e dinamico, ha rappresentato un altro punto di forza, spingendo molti utenti a restare attivi fin dai primi giorni dal lancio. Su Steam, il gioco ha raggiunto un picco di 276.261 giocatori contemporanei, segnale di un interesse elevato e costante.

Pearl Abyss ha già anticipato una serie di aggiornamenti in arrivo nei prossimi mesi. Gli interventi, previsti tra aprile e giugno, includeranno espansioni del gameplay, modifiche tecniche e miglioramenti generali basati sulle indicazioni della community.

L’obiettivo degli sviluppatori è rendere l’esperienza più fluida e completa, introducendo nuovi contenuti e perfezionando gli aspetti già presenti nel gioco.