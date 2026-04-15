Trust premiata da EcoVadis con la medaglia d'oro per il quarto anno consecutivo

Trust ottiene la medaglia d’oro EcoVadis per il quarto anno consecutivo grazie a risultati concreti su ambiente e filiera. L’azienda entra ancora tra il 5% più sostenibile al mondo, rafforzando il proprio impegno su prodotti durevoli e riduzione delle emissioni.

Per il quarto anno di fila Trust conquista il rating Gold di EcoVadis, confermandosi tra le aziende più attente alla sostenibilità a livello globale. Il risultato la colloca nel 5% delle realtà più virtuose analizzate negli ultimi dodici mesi, sulla base di criteri internazionali rigorosi.

La valutazione tiene conto di diversi aspetti della gestione aziendale, dall’impatto ambientale alla tutela dei lavoratori, passando per la correttezza nelle pratiche commerciali. Il sistema utilizzato si basa su standard riconosciuti come l’ISO 26000 e le linee guida dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

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Nel dettaglio, l’azienda ha ottenuto risultati rilevanti in quattro ambiti principali: ambiente, con interventi mirati alla riduzione degli sprechi; diritti e condizioni di lavoro lungo tutta la filiera; etica nelle operazioni; selezione dei fornitori secondo criteri sociali e ambientali.

Alla base del riconoscimento non ci sono solo dichiarazioni, ma azioni misurabili. Trust ha infatti tradotto i propri obiettivi in indicatori concreti, migliorando i processi produttivi e incrementando l’uso di materiali a basso impatto. Questi progressi sono stati verificati attraverso audit più severi rispetto agli anni precedenti.

L’azienda ha inoltre aderito a programmi internazionali come la Science Based Targets initiative, il Global Compact delle Nazioni Unite e la Business Social Compliance Initiative, rafforzando il controllo sulle emissioni e sulle condizioni di lavoro nelle catene di fornitura.

Un altro punto centrale riguarda la trasparenza della supply chain. Trust ha lavorato per garantire maggiore tracciabilità e per rispondere alla richiesta di prodotti affidabili non solo per prestazioni, ma anche per origine e modalità di produzione. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulla durabilità dei dispositivi, considerata una leva chiave per ridurre l’impatto ambientale.

Guardando ai prossimi mesi, l’azienda punta a ridurre ulteriormente la propria impronta di carbonio, con interventi mirati sulle categorie più diffuse. Tra le priorità figurano il miglioramento dell’efficienza energetica, l’aggiornamento dei sistemi di rendicontazione e l’allineamento alle nuove normative ambientali europee.

I risultati raggiunti sono documentati nei report aziendali dedicati alla sostenibilità e alle emissioni, che mostrano l’evoluzione delle strategie adottate e le misure implementate lungo tutta la filiera produttiva.