EcoVadis premia Trust con la medaglia d'oro

Trust annuncia di aver ottenuto, per il terzo anno consecutivo, la medaglia d’oro EcoVadis. Un riconoscimento importante che la colloca tra il 5% delle Aziende più virtuose valutate da EcoVadis negli ultimi 12 mesi e addirittura nel top 2% delle imprese attive nel settore della distribuzione all’ingrosso di computer, periferiche e software.

EcoVadis è un organismo riconosciuto a livello internazionale nella valutazione della sostenibilità aziendale e basa i suoi giudizi su quattro aree chiave: ambiente, lavoro e diritti umani, etica e acquisti sostenibili. Per ottenere un punteggio elevato, un’azienda deve dimostrare di avere un solido sistema di gestione ambientale, pratiche di responsabilità sociale consolidate, elevati standard etici e processi efficaci di approvvigionamento sostenibile.

Così ha commentato il CEO Jeroen Hoogland: “Negli ultimi dodici mesi abbiamo compiuto diversi passi per rafforzare l’integrazione della sostenibilità nel cuore delle nostre attività. Abbiamo aggiornato le nostre policy e la strategia interna in linea con i più recenti standard ambientali ed etici. Le nuove linee di prodotto incorporano un uso maggiore di materiali riciclati, puntando su tre principi fondamentali: ridurre, eliminare e sostituire. Abbiamo inoltre ampliato i programmi di formazione ESG rivolti a tutto il personale, per assicurare che ogni collaboratore possa comprendere e contribuire attivamente ai nostri obiettivi di sostenibilità. Un’ampia survey interna ha guidato le nostre scelte strategiche, rafforzando il nostro impegno all’ascolto e al coinvolgimento del team. Anche le modalità di smaltimento dei rifiuti elettronici sono state migliorate, così come i Key Performance Indicators, che sono stati aggiornati per tracciare con precisione i progressi e definire obiettivi sempre più ambiziosi.”

I progressi di Trust sono illustrati in modo trasparente nell’IMPACT REPORT di recente pubblicazione e nel Greenhouse Gas (GHG) report, documenti che attestano in modo trasparente l’impegno continuo alla riduzione delle emissioni.

Conclude Hoogland: “Siamo onorati di ricevere ancora una volta la medaglia d’oro EcoVadis, ma siamo consapevoli che il percorso verso una sostenibilità più profonda è in continua evoluzione. Per questo restiamo determinati a compiere scelte responsabili, a beneficio della nostra comunità e dell’ambiente.”

