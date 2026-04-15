Bruno Giordano in lutto per la morte della moglie Susanna

Bruno Giordano ha annunciato la morte della moglie Susanna per una grave perdita familiare, condividendo il dolore con un messaggio pubblico e indicando data e luogo dei funerali a Roma

Bruno Giordano ha comunicato la scomparsa della moglie Susanna nella giornata di martedì 14 aprile, affidando la notizia a una breve storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Nel messaggio, l’ex attaccante di Lazio e Napoli ha ricordato la donna come una figura centrale della famiglia, sottolineando il suo ruolo di moglie e madre.

Il testo è stato firmato anche dai figli Marco e Rocco, che insieme al padre hanno voluto ringraziare per la vicinanza ricevuta in queste ore. Nello stesso annuncio sono stati forniti i dettagli per l’ultimo saluto: i funerali si terranno venerdì mattina alle 11 presso la chiesa di San Pio X, in piazza della Balduina a Roma.

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La notizia ha subito raccolto numerosi messaggi di cordoglio, tra cui quello della Lazio, che attraverso i propri canali ufficiali ha espresso vicinanza all’ex bomber biancoceleste e alla sua famiglia per la perdita subita.

Parole di sostegno sono arrivate anche dal Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis e la società hanno fatto sapere di partecipare al dolore di Giordano, stringendosi attorno a lui e ai suoi cari in questo momento difficile.