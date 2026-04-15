Stasera tutto è possibile chiude la stagione con ospiti e giochi dell'ultima puntata

Stasera tutto è possibile chiude la stagione con l’ultima puntata del 15 aprile su Rai 2, tra giochi e ospiti comici. Il tema Mai dire mai porta in scena sfide e sketch, con un ritorno inatteso legato a Paolantoni.

Mercoledì 15 aprile, alle 21.20 su Rai 2, va in onda l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show che saluta il pubblico con un nuovo appuntamento all’insegna del divertimento. Il filo conduttore della serata è “Mai dire mai”, tema scelto per accompagnare le sfide e le gag finali.

Sul palco si alternano diversi volti noti della comicità e dello spettacolo: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice e Angelo Pintus, insieme a Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. A movimentare ulteriormente la puntata arrivano anche le imitazioni di Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta, che ripropongono rispettivamente Maria De Filippi e Gerry Scotti.

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Il meccanismo resta quello collaudato, basato su giochi e improvvisazioni. Tra le prove in programma ci sono “Segui il labiale”, “Rubagallina” e “Dalla A alla Z”. Durante la serata trova spazio anche un momento inatteso con la presenza di Colabrodo, storico rivale di Paolantoni, che cambia gli equilibri tra i partecipanti.

Non manca la celebre Stanza inclinata, proposta in una versione rinnovata che introduce un ribaltamento delle dinamiche e coinvolge in modo diverso anche il conduttore. In studio restano punti fermi il dj Claudio Cannizzaro e la mascotte Panda, presenze costanti del programma.