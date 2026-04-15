Zelensky a Roma incontra Meloni e Mattarella per il sostegno all'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva a Roma per incontri istituzionali con Mattarella e Meloni, mentre l’Italia conferma il sostegno a Kiev e rilancia il proprio ruolo nei tentativi di costruire un piano di pace concreto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso oggi, mercoledì 15 aprile, a Roma per una serie di incontri istituzionali con i vertici dello Stato italiano. La visita prevede un primo appuntamento nel pomeriggio a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, fissato alle 15.30.

Successivamente, alle 17, Zelensky si sposterà al Quirinale dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma si inserisce nel quadro dei rapporti diplomatici tra Italia e Ucraina, consolidati dall’inizio del conflitto.

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Alla vigilia dell’incontro, Meloni ha ribadito la posizione del governo italiano, ricordando come l’Italia abbia sostenuto Kiev senza esitazioni fin dall’inizio dell’invasione. Ha sottolineato gli sforzi compiuti per affiancare la popolazione ucraina e la volontà di proseguire su questa linea anche nei prossimi mesi.

La premier ha inoltre richiamato il lavoro svolto sul fronte diplomatico, citando le proposte avanzate dall’Italia per una possibile soluzione negoziata. Tra queste, ha indicato il tema delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ispirate al modello dell’articolo 5 della Nato, inizialmente accolte con cautela ma oggi presenti nelle discussioni internazionali.

Meloni ha evidenziato come l’Italia continui a presentare idee e soluzioni ai partner e agli alleati, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di un percorso verso una pace stabile e condivisa.