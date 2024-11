Meloni incontra Rutte: sostegno all’Ucraina e rafforzamento della NATO per la sicurezza comune

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, per discutere di sicurezza internazionale e del sostegno all'Ucraina. Meloni ha sottolineato l'importanza di creare le condizioni per una pace giusta in Ucraina, evidenziando il ruolo cruciale della NATO nel coordinare gli sforzi degli alleati.

Durante l'incontro, Meloni ha ribadito l'impegno dell'Italia nel fornire assistenza all'Ucraina, annunciando il nono pacchetto di aiuti militari focalizzato sui sistemi di difesa antiaerea, fondamentali per la protezione dei civili. Ha inoltre ricordato che Roma ospiterà nel 2025 la Ukraine Recovery Conference, dimostrando l'impegno italiano nella ricostruzione del paese.

Rutte ha ringraziato Meloni per il sostegno all'Ucraina e ha discusso del rafforzamento dell'Alleanza Atlantica. Entrambi hanno concordato sulla necessità di sviluppare un solido pilastro europeo della NATO, promuovendo un'industria della difesa innovativa e competitiva. Meloni ha evidenziato l'eccellenza dell'industria della difesa italiana, riconosciuta a livello internazionale, e ha annunciato un incontro tra Rutte e i rappresentanti del settore in Italia.

Un altro tema centrale è stato l'attenzione al fianco sud dell'Alleanza, con l'obiettivo di adattare la NATO alle nuove sfide di sicurezza, inclusi lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e le guerre ibride. Meloni ha sottolineato la necessità di un'interconnessione nelle competenze dell'Alleanza per affrontare efficacemente queste sfide.

L'incontro ha rafforzato la collaborazione tra Italia e NATO, con l'impegno comune a difendere i valori che guidano l'Alleanza da 75 anni, garantendo pace e sicurezza ai popoli membri. Meloni ha assicurato a Rutte il sostegno continuo dell'Italia nel suo nuovo incarico di Segretario Generale della NATO.