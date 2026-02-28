Pokémon festeggia 30 anni con nuovi giochi e annunci globali
Pokémon celebra i 30 anni con nuovi giochi annunciati durante il Pokémon Day, tra cui Vento e Onda. L’evento ha svelato anche aggiornamenti su titoli, carte e competizioni, con dettagli su uscite e iniziative per i fan.
Il trentesimo anniversario di Pokémon si apre con una lunga serie di novità presentate durante lo speciale Pokémon Presents trasmesso nel Pokémon Day, la ricorrenza che celebra il debutto dei primi videogiochi usciti in Giappone il 27 febbraio 1996.
Tra gli annunci principali spiccano due nuovi capitoli della serie: Pokémon Vento e Pokémon Onda. I giochi, sviluppati da Game Freak, arriveranno nel 2027 sulla futura Nintendo Switch 2 e porteranno i giocatori in un arcipelago dominato da venti e oceani, con ambientazioni naturali ampie e luminose.
Leggi anche: Pokémon festeggia 30 anni con la campagna globale Qual è il tuo preferito?
I protagonisti potranno scegliere uno tra tre Pokémon iniziali: Browt, creatura di tipo Erba; Pombon, di tipo Fuoco; e Gecqua, di tipo Acqua. Anche l’aspetto del personaggio varierà in base alla versione scelta, introducendo differenze visive fin dall’inizio dell’avventura.
Con questi titoli debutta anche il supporto al portoghese brasiliano, una novità che amplia le lingue disponibili e punta a rendere il gioco accessibile a un pubblico ancora più vasto.
Durante la presentazione sono arrivate informazioni anche su PokémonXP e sui Campionati Mondiali 2026, in programma a San Francisco. Le iscrizioni per manifestare interesse ai biglietti saranno aperte dal 2 al 23 aprile, con ulteriori possibilità per il pubblico previste nei mesi successivi.
Spazio poi a Pokémon Champions, in uscita su Nintendo Switch ad aprile 2026, con una versione mobile prevista più avanti nello stesso anno. Il gioco permetterà di trasferire creature tramite Pokémon HOME e usarle nelle sfide competitive, con ricompense legate anche a Leggende Pokémon: Z-A.
Tra le novità figura anche Pokémon Pokopia, atteso il 5 marzo 2026 su Switch 2. Il titolo propone un’esperienza più rilassata, basata sulla costruzione di una città e sulla condivisione con altri giocatori, fino a un massimo di quattro in modalità cooperativa.
Non manca il Gioco di Carte Collezionabili, che celebra l’anniversario con una nuova espansione prevista nel corso dell’anno e un lancio simultaneo nei principali mercati. Altri prodotti dedicati seguiranno nei mesi successivi.
Per l’occasione tornano disponibili anche Pokémon Versione Rosso Fuoco e Verde Foglia, riproposti negli store digitali per rendere omaggio ai titoli che hanno segnato l’inizio della serie.
Le celebrazioni proseguiranno per tutto l’anno con la campagna “Qual è il tuo preferito?”, che invita i fan a condividere il proprio Pokémon del cuore anche attraverso Pokémon GO, che nel 2026 compie dieci anni.