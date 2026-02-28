Pokémon festeggia 30 anni con nuovi giochi e annunci globali

Home / Social News / Pokémon festeggia 30 anni con nuovi giochi e annunci globali

Pokémon celebra i 30 anni con nuovi giochi annunciati durante il Pokémon Day, tra cui Vento e Onda. L’evento ha svelato anche aggiornamenti su titoli, carte e competizioni, con dettagli su uscite e iniziative per i fan.

Pokémon festeggia 30 anni con nuovi giochi e annunci globali