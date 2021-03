COD: la Stagione 2 Ritemprata con nuove mappe, Modalità e molto altro

Frenesia senza fine su Black Ops Cold War e Warzone col furioso proseguimento della Stagione 2. In più, grazie a nuove implementazioni verrà ridotta la dimensione dei file di Warzone e Modern Warfare

La Stagione 2 Furiosa, in arrivo questa settimana su entrambi i giochi, include nuove mappe, modalità e funzioni per Black Ops Cold War, oltre a due nuovi Operatori, il nuovo fucile di precisione ZRG 20mm, e nuovi bundle disponibili anche per Warzone. Questi contenuti saranno disponibili in seguito all'aggiornamento di Black Ops Cold War il 30 marzo alle 06:00, e di Warzone alle 08:00 del 30 marzo.

Non è che una piccola parte di ciò che la stagione ha da offrire. Durante la Stagione 2 Furiosa, scopri i nuovi contenuti Zombi in Epidemia, metti alla prova le tue abilità nella nuova modalità Gioco delle armi Progetto, e scala la classifica con i nuovi Tornei Scontro.

Nuove mappe multigiocatore

Miami Strike (6v6) (al lancio)

Sorge il sole su Miami Strike, con un nuovo design più compatto e nuovi modi di giocatore rispetto all'originale versione notturna.

Un'auto d'epoca è posteggiata a Ocean Park Drive, bloccando la strada oltre il Paramour Hotel. Anche se non mancheranno le opportunità per duellare a distanza, i combattimenti ravvicinati assumono un ruolo maggiore, soprattutto nei vicoli, attraverso i negozi e i parcheggi, e sul nuovo lungomare.

Occhiali da sole, camicia hawaiana, e tonnellate di proiettili. Dovrai essere aggressivo per battere l'afa... e i tuoi avversari. Tuffati in nella playlist Miami Strike 24/7 questa settimana e partecipa all'azione!

Villa (2v2, 3v3) (al lancio)

Una nuova aggiunta per le rotazioni di mappe per Scontro e Faccia a faccia, Villa promette scontri frenetici ad alta intensità nel bel mezzo di eleganti cortili.

Il cortile orientale presenta un gazebo e delle palme, con una statua al centro posta su fontana spenta. Combatti sotto le arcate circostanti, tra le spesso colonne che le supportano, o prendi il coraggio a due mani e scatta nel mezzo della mappa. Cerca la stanza centrale, col suo piccolo corridoio e il balcone esposto per accaparrarti una posizione dominante, seppur rischiosa.

Golova (multi-squadra) (al lancio)

Un apparentemente villaggio tradizionale russo nelle idilliache pianure degli Urali nasconde un oscuro segreto.

Comparsa come esclusiva locale in Epidemia all'inizio della Stagione 2, Golova è ora disponibile nelle modalità multi-squadra in Multigiocatore. Preparati per combattimenti senza sosta lungo tutta la città, dall'enorme chiesa fino alle case e alla zona industriale. Combatti a lunga distanza lungo il terreno a scaloni, o addentrati nelle aree obbiettivo per scontri ravvicinati.

Nuove funzioni e modalità Multigiocatore

Postazione multi-squadra (al lancio)

Pensavi che Postazione fosse caotica? Arriva la più vasta versione mai vista di questa modalità: questo nuovo adattamento a squadre vede 10 team da quattro alla conquista di più postazioni contemporaneamente. Ogni gruppo di postazioni dura 120 secondi per poi passare alla nuova rotazione. Un'altra differenza rispetto alla modalità originale è che il tuo team guadagnerà 1 punto per ogni secondo in cui tutta la squadra sarà presente all'interno di una postazione. Cerca di occupare le postazioni con la squadra, ed elimina i nemici che cercheranno di impedirtelo. La prima squadra a raggiungere 1.000 punti vince la partita.

Nuovi Oggetti e mappe Caccia agli oggetti (al lancio)

Miami Strike e Satellite si uniscono alla rotazione di Caccia agli oggetti nell'aggiornamento di questa settimana, insieme a nuovi oggetti aggiunti ad alcune mappe già esistenti. Esplora ogni angolo durante la caccia, e sfrutta gli errori dei tuoi avversati.

Armaiolo personalizzato (durante la stagione)

Armaiolo personalizzato arriverà nel corso della stagione su Black Ops Cold War! I giocatori potranno mescolare gli accessori dei Progetti arma per le armi dello stesso tipo in Crea una classe.

Bilanciamento armi (al lancio)

La Stagione 2 Furiosa porta una manciata di modifiche al bilanciamento delle armi in Black Ops Cold War tra cui LC10, AK-74u, Mac-10, KSP 45, Milano 821, Krig 6, FFAR 1, Groza, Magnum, ed RPG-7. Ciò include un completo ri-bilanciamento di molti accessori per fucili d'assalto e mitragliette, oltre a un amento dei danni da razzo contro i nemici con Antischegge in Veterano. Scopri tutti i dettagli nelle note sulla patch nel blog di Treyarch.

Tornei Scontro (durante la stagione)

Pensi di essere il migliore? I tornei Scontro in arrivo nel corso della stagione saranno la tua occasione per dimostrarlo. Partecipa a un torneo ipercompetitivo per vincere uniche ricompense, e il diritto di vantarti della tua grande vittoria. Comunicazione e lavoro di squadra sono le parole chiave: usa ogni mezzo per vincere sei round prima dell'altra squadra se vuoi conquistare la vetta.

Nuovi contenuti e caratteristiche Zombi

Nuova ragione di Epidemia: Sanatorium (notte) (al lancio)

Zombi si espande ulteriormente questa settimana. Mentre l'Etere oscuro continua a diffondersi, gli agenti di Requiem devono allargare la loro ricerche dei focolai lungo le montagne degli Urali nella nuova regione: Sanatorium notte.

L'infiltrazione in Sanatorium avverrà col favore delle ombre in Epidemia, rendendo ogni incontro coi non morti ancora più terrificante.

Ogni agente dovrà dare il meglio per far proseguire le ricerche di Requiem e per completare gli esperimenti necessari.

Nuovo obbiettivo Epidemia: Conquista (al lancio)

Per controllare le proprietà di trasformazione dell'Essenza dell'Etere oscuro, il Dr. Strauss ha un nuovo compito per la Squadra d'assalto di Requiem per i suoi esperimenti.

L'obbiettivo di Conquista è molto semplice, ma sopravvivere non lo sarà di certo. Forma una squadra e richiama i Moduli di conversione dell'Essenza dall'orbita. Queste capsule di raccolta dotate di razzi assorbono Essenza dai non morti e la convertono in oggetti utili per combattere. Per completare questo compito, gli agenti di Requiem devono uccidere Zombi nel perimetro stabilito fino al completamento del processo... più facile a dirsi che a farsi.

Nuovo veicolo Epidemia: Moto da cross (al lancio)

Gli agenti di Requiem possono saltare in sella alla Moto da cross per viaggiare velocemente su un mezzo perfetto per raccogliere Essenza e altri oggetti disseminati lungo la mappa, o per salvarsi la pelle durante gli eventi a tempo.

Prepara i tuoi Brani da guerra e sfrutta tutte le skin veicolo per la Moto da cross che hai conquistato con i bundle e col Battle Pass... sempre che tua sia disposto a farti graffiare la carrozzeria dagli zombi.

Nuove info Epidemia + altro (al lancio)

Insieme alla nuova regione Sanatorium Notte arrivano nuove informazioni da scoprire per gli agenti, incluse nuove Registrazioni audio e Trasmissioni radio per proseguire con la saga dell'Etere oscuro. Passa al setaccio ogni millimetro della regione se vuoi trovarli tutti... e aguzza le orecchie, i misteri non mancano sugli Urali.

Dead Ops Arcade PE giocatore e PE Battle Pass (al lancio)

Se hai il coraggio di affrontare Mamma Gorilla, guadagnerai ulteriori ricompense per le tue partite. Dead Ops Arcade 3 ora assegnerà PE giocatore e PE Battle Pass con questo aggiornamento di metà stagione, permettendoti di progredire con i tuoi livelli mentre ti scateni in questi 60 e più round in cooperativa.

Già che ci sei, prova la nuova modalità in prima persona. Introdotta di recente durante la Stagione 2, questa modalità permette a te e alla tua squadra di giocatore interamente in prima persona, aggiungendo scatti, salti, scivolate, e nuoto alla serie per la prima volta!

Nuova mappa Piste dei gorilla per Dead Ops Arcade (al lancio)

Metti alla prova le tua abilità negli sparatutto a volo d'uccello con la nuova mappa bonus Piste dei gorilla in Dead Ops Arcade 2, con l'ultimissima variante che porta a quattro il numero di mappe bonus Piste dei gorilla.

Nuova funzione "Applica progetto" (al lancio)

I giocatori di Zombi potranno ora applicare alla propria arma qualsiasi Progetto arma in loro possesso nel menu di pausa in Epidemia, "Firebase Z" e "Die Maschine", inclusa ogni arma raccolta o acquistata da un Acquisto dalle pareti. Squarta con stile!

Nuovi contenuti Carneficina (al lancio) (PlayStation)

I fan su PlayStation potranno giocare alla nuova modalità Contenimento in Carneficina per una nuova intensa esperienza nelle mappe Scontro, oltre a una nuova Sfida Progetto da conquistare e sbloccare.

Le nuova aggiunte includono anche nuovi Lanci corazza, Mod munizioni e di Livello 2 e Livello 3, Lanci Attrezzo etereo per potenziare le tue armi, oltre ai nuovi Calici bronzo, argento e oro per trasformare le tue armi in Pack-a-Punch, per la prima volta in Carneficina.

Nuova arma e nuovi Operatori

Wolf: NATO (al lancio)

Fin da piccolo, Terrell Wolf ha perfezionato le sua abilità di cacciatore nelle paludi circostanti la casa dei suoi nonni. Entrato in servizio allo scoccare dei suoi 18 anni, in memoria del fratello scomparso, ora dà la caccia a prede molto più pericolose come cecchino della Delta Force, lavorando assieme a Woods nella ricerca di Russell Adler.

Fai attenzione al suo comandante in seconda durante la sua Mossa finale. Il suo compagno a quattro zampe è pronto per aiutare Wolf ad eliminare ogni minaccia al branco.

Rivas: NATO (durante la stagione)

Karla Rivas è cresciuta in Nicaragua circondata dal cartello di Menendez e le loro guerre con le gang rivali. Aver visto in prima persona le sue letali conseguenze sulle comunità circostanti ha portato Rivas a dedicare la propria vita a liberare il proprio paese dall’influenza del cartello, utilizzando tattiche da guerriglia per indebolirli con ogni mezzo necessario. Le sue abilità sono essenziali alla ricerca di Adler.

Ottieni Terrell Wolf e Karla Rivas in Black Ops Cold War e Warzone come parte di separati bundle nel negozio con la Stagione 2 Furiosa.

Fucile di precisione ZRG 20mm (durante la stagione)

Dotato dei proiettili più veloci di ogni altra arma della categoria, il fucile di precisione ZRG 20mm. Gli Operatori ameranno la sua velocità di ricarica e la sua capacità di eliminare i nemici con un singolo colpo alla testa, al petto o alle spalle.

Sblocca lo ZRG 20mm completando la relativa sfida nel gioco, o ottenendo il bundle "Cecchino fortunato", che contiene un Progetto arma fucile di precisione leggendario.

Molto altro nel negozio

Oltre a Wolf, Rivas e il bundle Progetto ZRG 20mm, il negozio di Black Ops Cold War e Warzone riceverà una manciata di nuovi bundle per tutto il resto della Stagione 2.

Ciò include il bundle "Cupidigia del drago", che ti lascerà pronto incutere terrore nel cuore dei tuoi nemici. Questo bundle contiene due Progetti arma leggendari con oro a sufficienza da rivaleggiare col bottino di un drago, oltre alla nuova Skin leggendaria Bulldozer con la sua draconica maschera.

Trova questo bundle e molto altro nel negozio di gioco e arricchisci la tua collezione di Progetti arma, skin Operativo, e molto altro.

Riduzione della dimensione dei file per Modern Warfare e Warzone

Ottime notizie, la Stagione 2 Furiosa porta un grandi ottimizzazioni per la dimensione dei file di Warzone. I possessori della versione completa di Modern Warfare/Warzone, o possessori del gioco free-to-play† Warzone, noteranno una riduzione delle dimensioni dei file sulla propria piattaforma.

Miglioramenti al sistema di gestione hanno reso possibile l'ottimizzazione e semplificazione dei pacchetti necessari al funzionamento delle varie modalità di gioco. Quest'ottimizzazione avrà effetto dopo un corposo aggiornamento per la Stagione 2 Furiosa, che includerà queste migliorie, e sarà necessaria per ridurre la dimensione generale dei file; prevediamo che le future patch per Modern Warfare e Warzone saranno di dimensione ridotta rispetto a quella pianificata per il 31 marzo alle 08:00.

Oltre alla possibilità di rimuovere individualmente le modalità di gioco, i possessori del gioco completo Modern Warfare noteranno un notevole aumento di spazio libero sulla propria piattaforma. Coloro che vorranno continuare a Campagna, Multigiocatore, e/o Operazioni speciali dovranno però reinstallare i Pacchetti dei contenuti ottimizzati, che verranno rilasciati poco dopo l'aggiornamento della Stagione 2 Furiosa.

In seguito all'aggiornamento, la dimensione dei file di Warzone verrà ridotta di circa 10.9 GB/14.2 GB, mentre i file di Modern Warfare/Warzone verranno ridotti di circa 30.6 GB/33.6 GB a seconda della piattaforma in uso.

Qui di seguito puoi trovare la riduzione approssimativa dei file della versione free-to-play di Warzone e del pacchetto completo Modern Warfare/Warzone su ogni piattaforma

PlayStation 5: 10.9 GB (solo Warzone) / 30.6 GB (Warzone e Modern Warfare)

PlayStation 4: 10.9 GB (solo Warzone) / 30.6 GB (Warzone e Modern Warfare)

Xbox Series X / Xbox Series S: 14.2 GB (solo Warzone) / 33.6 GB (Warzone e Modern Warfare)

Xbox One: 14.2 GB (solo Warzone) / 33.6 GB (Warzone e Modern Warfare)

PC: 11.8 GB (solo Warzone) / 30.6 GB (Warzone e Modern Warfare)

Stagione 2 Furiosa: dimensione aggiornamento

L'aggiornamento della Stagione 2 Furiosa avrà una dimensione di circa 7.4 GB/14.18 GB per i possessori della versione completa di Black Ops Cold War, e di 52.0 GB/57.8GB per i possessori della versione free-to-play di Warzone (o di entrambe) con la versione più aggiornata dei giochi.

Come detto in precedenza, l'aggiornamento di Warzone sarà di dimensioni maggiori per via dell'ottimizzazione dei dati.

Black Ops Cold War Dimensione aggiornamento

PlayStation 5: 12.2 GB

PlayStation 4: 7.4 GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 14.18GB

Xbox One: 9.13 GB

PC: 8.1 GB

Warzone Dimensione aggiornamento

PlayStation 5: 52.0 GB

PlayStation 4: 52.0 GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 57.8 GB

Xbox One: 57.8 GB

PC: 52.4 GB (soloWarzone) / 133.6 GB (Warzone e Modern Warfare®)

Ricorda, il download di Warzone non è necessario se giochi solamente a Black Ops Cold War e viceversa.

Inoltre, i giocatori possono scegliere di disinstallare/rimuovere altri pacchetti di dati se ritenuti non necessari, al fine di ridurre ulteriormente la dimensione dei file.

