Mara Maionchi racconta la sua vita tra carriera, famiglia e provocazioni

Mara Maionchi racconta la sua vita senza filtri e difende le sue idee su lavoro e tradimenti mentre si avvicina agli 85 anni, ripercorrendo carriera, famiglia e carattere con episodi diretti e personali.

A pochi giorni dal suo 85° compleanno, previsto il 22 aprile, Mara Maionchi continua a mostrarsi senza compromessi, tra televisione e vita privata. Nella sua casa di Milano ripercorre il proprio cammino con tono diretto, alternando ironia e ricordi di una carriera costruita senza concessioni.

Per lei l’età non è qualcosa da nascondere. Rifiuta ritocchi e artifici e preferisce mostrarsi per quello che è, convinta che il tempo lasci segni impossibili da cancellare. Il lavoro resta il punto fermo della sua quotidianità, una necessità più che una scelta, tanto da immaginare di fermarsi solo quando non sarà più in grado di farlo.

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L’infanzia è stata segnata dalla guerra, tra i bombardamenti a Bologna e un lungo ricovero in ospedale da bambina che la costrinse a ricominciare da capo. Cresciuta con una madre dal carattere forte e un padre commerciante, ha imparato presto che senza studio si lavora. Dopo i primi impieghi come segretaria, è arrivato l’ingresso nel mondo della discografia, dove ha costruito tutto partendo dall’esperienza diretta.

Nel lavoro non ha mai nascosto il suo temperamento. Racconta anche episodi duri, come quello con Adriano Pappalardo, nato da tensioni professionali. Tra gli artisti incontrati ricorda con affetto Ornella Vanoni e Lucio Battisti, mentre su Mango parla di un talento unico. I rapporti personali restano per lei più importanti del successo, anche quando si interrompono, come nel caso di Tiziano Ferro.

Il matrimonio con Alberto Salerno dura da cinquant’anni. Si sposarono nonostante le perplessità iniziali, costruendo nel tempo un rapporto fatto di complicità e scontri. Sui tradimenti ha una visione netta: non crede che episodi occasionali possano distruggere una famiglia, distinguendo tra legami solidi e momenti di leggerezza.

Non nasconde nemmeno le sue debolezze, come il gioco d’azzardo, che ha deciso di limitare arrivando a escludersi volontariamente dai casinò. Pur dichiarandosi credente, guarda con inquietudine all’idea della fine della vita, mentre continua a osservare con curiosità le nuove tendenze musicali e a mantenere uno sguardo critico sull’uso dell’intelligenza artificiale.

Oggi si definisce meno impulsiva rispetto al passato, ma non ha perso la voglia di restare attiva. L’obiettivo è continuare a vivere con la stessa energia, prendendo esempio dalla madre, arrivata a 99 anni, e mantenendo uno spirito che non ha mai smesso di mettersi in gioco.