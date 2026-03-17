Veronica Bocelli racconta Andrea tra carriera, famiglia e l'incontro con la regina Elisabetta

Veronica Bocelli racconta Andrea e un episodio a Buckingham Palace nato per curiosità, quando il tenore finì per errore nella stanza della regina Elisabetta. Parla anche della figlia Virginia e del suo possibile futuro nella musica.

La vita di Veronica Berti ha preso una direzione precisa dal giorno in cui ha incontrato Andrea Bocelli. Da allora tutto è cambiato, tranne una cosa: il valore del tempo. Per lei il vero lusso è potersi fermare, guardare negli occhi le persone e dedicarsi a chi ama, lontano dalla frenesia quotidiana e dai dispositivi digitali.

Accanto al marito, Veronica gestisce impegni importanti, dalla famiglia alla Fondazione Andrea Bocelli. Racconta di sentire un peso forte sulle spalle, ma anche di non aver mai contemplato alternative. Per lei esiste una sola strada, che può trasformarsi ma non cambiare direzione.

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Del tenore svela un lato poco noto. Sul palco appare rigoroso e concentrato, mentre nella vita privata è ironico e leggero. Il loro legame, nato in modo immediato, li ha portati a condividere tutto fin dal primo incontro, quando lei era ancora studentessa all’università di Macerata.

La coppia, dice, non ha mai attraversato vere crisi. I piccoli contrasti si risolvono in fretta, anche perché Andrea tende a non arrabbiarsi quasi mai. Quando succede, però, è deciso e non torna sui suoi passi.

Al centro della loro vita c’è la figlia Virginia, che mostra già una naturale inclinazione per il canto. Veronica racconta di aver sempre incoraggiato la bambina ad affrontare ogni esperienza con entusiasmo. A soli otto anni Virginia ha preso parte a un progetto discografico natalizio, dimostrando sicurezza e presenza scenica.

Tra i ricordi più intensi, Veronica cita l’incontro con Muhammad Ali. Il campione, che da mesi non parlava, riuscì a rivolgersi ad Andrea chiedendogli di cantare. Un momento che colpì profondamente la famiglia del pugile, commossa dallo sforzo compiuto.

Non manca un episodio curioso legato alla regina Elisabetta II. Durante una visita al castello di Windsor per un matrimonio reale, Bocelli si mise a esplorare le stanze attratto dai pendoli, finendo per errore nella camera della sovrana. La regina, seduta a riposare, osservò divertita la scena senza intervenire.

Nonostante il successo mondiale, Andrea Bocelli è rimasto lo stesso. Veronica ricorda il giorno in cui un suo disco raggiunse il primo posto in tutto il mondo. Lei festeggiava entusiasta, mentre lui, con calma, disse di sentirsi identico al giorno prima, felice più per chi gli stava accanto che per il risultato.