Firenze, muore a 24 anni dopo il parto al Torregalli: indaga la Procura sull'emorragia

Una donna di 24 anni è morta a Firenze dopo il parto per una grave emorragia. Il decesso è avvenuto il 1° maggio all’ospedale Torregalli, dove era stata ricoverata per la sua prima gravidanza.

Una giovane di 24 anni è deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio Torregalli di Firenze il 1° maggio, poche ore dopo aver partorito il suo primo figlio. La Procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause della morte, mentre la documentazione clinica è stata acquisita dagli inquirenti.

La donna era arrivata in ospedale per un travaglio spontaneo ed è stata seguita dall’équipe ostetrica fino alla nascita del bambino, avvenuta regolarmente il 30 aprile. Subito dopo il parto, però, si è verificata una emorragia post partum che ha richiesto un intervento in sala operatoria.

Dopo il primo trattamento, la paziente è stata trasferita nel reparto di ginecologia, ma le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. Un nuovo malore ha provocato arresti cardiorespiratori, rendendo necessari ulteriori tentativi di stabilizzazione da parte dei medici.

Secondo quanto riferito dall’Azienda sanitaria Toscana Centro, il personale ha applicato tutte le procedure previste per emergenze di questa gravità, con il coinvolgimento coordinato di ostetrici, anestesisti-rianimatori e chirurghi. Le complicanze sopraggiunte hanno però compromesso in modo irreversibile il quadro clinico.

Il decesso è stato segnalato al sistema nazionale di sorveglianza della mortalità materna dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Asl ha avviato un audit interno e attivato le procedure previste per gli eventi sentinella, mentre prosegue la collaborazione con la magistratura.

La direzione sanitaria e il personale dell’ospedale hanno espresso vicinanza alla famiglia della giovane, mettendo a disposizione supporto psicologico per i parenti e per gli operatori coinvolti nel caso.