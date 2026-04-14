Alice Campello e Alessandro Borghi insieme a Monte Carlo, il retroscena dietro le immagini

Alice Campello è stata fotografata a Monte Carlo con Alessandro Borghi durante il torneo di tennis, dove entrambi erano presenti per motivi professionali legati a uno sponsor comune.

Le immagini di Alice Campello accanto ad Alessandro Borghi a Monte Carlo hanno rapidamente fatto il giro dei social, riaccendendo le voci sul suo conto dopo la recente separazione da Alvaro Morata. I due sono stati ripresi sugli spalti del torneo mentre si scambiano sorrisi e battute, alimentando interpretazioni sulla loro vicinanza.

La scena si è svolta durante il Monte Carlo Masters, evento che ha richiamato numerosi volti noti. Campello, 31 anni, e Borghi, 39, erano seduti uno accanto all’altra e sono apparsi rilassati e affiatati, tanto da far pensare a un rapporto che andasse oltre la semplice conoscenza.

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In realtà, la presenza di entrambi nel Principato è legata a un impegno professionale. I due erano ospiti del marchio Replay, sponsor ufficiale del torneo, e partecipavano alle attività promozionali previste durante l’evento sportivo.

A chiarire la situazione è stato lo stesso Borghi, che ha pubblicato sui social una serie di scatti di gruppo realizzati durante quei giorni. Nelle foto compaiono anche altri ospiti noti come Usain Bolt, Aron Piper ed Elena Santarelli. A corredo delle immagini, l’attore ha scritto una frase che sottolinea il clima conviviale del viaggio.

Il legame tra Borghi e Irene Forti, sua compagna dal 2019, resta stabile e lontano dalle voci circolate online, mentre la presenza accanto a Campello si inserisce esclusivamente nel contesto dell’evento.