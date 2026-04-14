TAITO: Parasol Superstars Recensione – nostalgia e sorpresa valgono davvero il prezzo?

Parasol Superstars unisce Spica Adventure e Parasol Stars: scopri se questa raccolta TAITO vale davvero l’acquisto.

TAITO: Parasol Superstars è una raccolta che punta dritta al cuore degli amanti dei platform 2D, ma lo fa con un approccio interessante: non solo nostalgia, ma anche riscoperta. Da un lato abbiamo Parasol Stars: The Story of Bubble Bobble III, un titolo già ben noto agli appassionati retro; dall’altro Spica Adventure, un gioco che fino ad oggi era rimasto confinato al Giappone e che finalmente arriva per la prima volta su console in tutto il mondo. Il risultato è una combo che, sulla carta, funziona subito: un classico consolidato e una curiosità mai davvero esplorata fuori dal suo mercato d’origine. Dopo averli giocati entrambi con attenzione, la sensazione è chiara: questa raccolta non è solo un’operazione nostalgia, ma un piccolo viaggio nella filosofia arcade di TAITO, fatta di meccaniche semplici, ritmo serrato e punteggi da inseguire. Non è perfetta, ma ha una personalità molto più forte di quanto si possa pensare a prima vista.

Leggi anche: TAITO Parasol Superstars

Trama e Narrazione

La narrativa in Parasol Superstars è volutamente essenziale, quasi simbolica, come da tradizione arcade. In Spica Adventure vestiamo i panni di Nico, una giovane protagonista che attraversa mondi colorati pieni di nemici bizzarri e situazioni surreali. Non aspettatevi una trama articolata o cutscene cinematografiche: qui tutto è suggerito attraverso ambientazioni, ritmo e progressione. In Parasol Stars, invece, si torna nell’universo di Bubble Bobble con un’impostazione ancora più classica. Anche qui la storia è più un contorno che un elemento centrale: serve a dare un pretesto all’azione, ma il vero cuore del gioco resta il gameplay. Questa semplicità narrativa, che potrebbe sembrare un limite per chi è abituato ai titoli moderni, in realtà è perfettamente coerente con l’esperienza proposta. Non c’è mai un momento in cui la storia rallenta il gioco: tutto è immediato, diretto, quasi istintivo. È una scelta precisa, e funziona.

Gameplay e Meccaniche

Il gameplay è senza dubbio il punto più interessante della raccolta, soprattutto per come riesce a rendere centrale un elemento tanto semplice quanto versatile: l’ombrello.In Spica Adventure, l’ombrello di Nico è praticamente tutto. Serve per attaccare, difendersi, riflettere proiettili e persino per planare. Questa multifunzionalità crea un sistema di gioco sorprendentemente profondo, dove ogni situazione può essere affrontata in modi diversi. Non si tratta solo di saltare e colpire: bisogna capire quando usare l’ombrello come scudo, quando come arma e quando come strumento di movimento. Il ritmo è rapido, quasi aggressivo. I livelli spingono continuamente in avanti e, se si perde troppo tempo, entra in scena una minaccia che obbliga a muoversi. È un meccanismo tipicamente arcade che funziona ancora oggi, soprattutto perché mantiene alta la tensione e impedisce qualsiasi forma di “gioco passivo”. Un altro elemento riuscito è la struttura a percorsi ramificati. I 28 livelli di Spica Adventure non sono lineari: ci sono scelte da fare, strade alternative e quindi una rigiocabilità concreta, non solo teorica. Questo invoglia a tornare sui propri passi per scoprire tutto. Parasol Stars, invece, rappresenta una versione più classica e rifinita della stessa filosofia. Le meccaniche sono più immediate, ma anche incredibilmente solide. Qui il design dei livelli è più “puro”, meno sperimentale rispetto a Spica Adventure, ma proprio per questo risulta ancora oggi estremamente preciso. Il limite principale? La curva di apprendimento può risultare un po’ brusca per chi non è abituato agli arcade. Non c’è molto spazio per errori e il gioco richiede attenzione costante. Ma è anche questo il suo fascino.

La componente online è presente sotto forma di classifiche globali, e anche se può sembrare un’aggiunta secondaria, in realtà è perfettamente in linea con lo spirito del gioco.Gli arcade vivono di punteggi, competizione e miglioramento continuo. Le leaderboard online riescono a ricreare, almeno in parte, quella sensazione di sfida che un tempo si viveva nelle sale giochi. Non siamo davanti a un multiplayer tradizionale, ma non è nemmeno necessario. Questo tipo di esperienza funziona meglio così: solitaria, ma competitiva.

Grafica e Design

Dal punto di vista visivo, Parasol Superstars è un’esplosione di colori. Spica Adventure in particolare colpisce subito per il suo stile vivace, quasi psichedelico, con ambientazioni che sembrano uscite da un sogno arcade anni ‘90. I personaggi sono ben animati, pieni di personalità, e i nemici hanno design spesso bizzarri ma memorabili. Non è una grafica tecnicamente avanzata, ovviamente, ma non è nemmeno questo l’obiettivo. Qui si punta tutto su stile e identità visiva, e il risultato è centrato. Parasol Stars mantiene un’estetica più classica, ma proprio per questo ancora oggi funziona benissimo. Il pixel art è pulito, leggibile e incredibilmente coerente. L’unico piccolo appunto riguarda alcune ripetizioni visive nel lungo periodo, soprattutto in Spica Adventure, ma è un difetto marginale considerando la natura arcade del titolo.

Esperienza Complessiva

Giocare a Parasol Superstars oggi è un’esperienza particolare. Non è un titolo che cerca di adattarsi ai gusti moderni, né di semplificarsi per essere più accessibile. È, piuttosto, una dichiarazione d’intenti: questo è il modo in cui TAITO concepiva i giochi, e questo è ciò che viene riproposto. Spica Adventure è la vera sorpresa. Nonostante gli anni e la sua origine “nascosta”, riesce ancora oggi a risultare fresco, grazie a meccaniche intelligenti e a un ritmo che non concede pause. Parasol Stars, invece, è la sicurezza. È il gioco che sai già che funzionerà, quello che rappresenta la solidità del design classico. La raccolta ha anche un buon rapporto qualità-prezzo, soprattutto considerando il lancio scontato. Certo, non è un prodotto enorme in termini di contenuti, ma quello che offre è curato e coerente. Non è una raccolta per tutti: chi cerca narrativa, progressione moderna o meccaniche complesse potrebbe restare deluso. Ma per chi ama i platform puri, è una piccola gemma.

Conclusioni

Parasol Superstars non punta a piacere a tutti, ma si distingue per autenticità e valore storico, soprattutto grazie a Spica Adventure. Il gameplay, semplice ma profondo, fa riscoprire il fascino dei platform arcade classici. Pur mancando di contenuti moderni o extra, rimane divertente e diretto per chi ama padroneggiare il gioco. Consigliato a chi cerca un’esperienza arcade pura e vuole esplorare un pezzo meno noto della storia TAITO.

Voto Finale 8.5/10

Pro:

Gameplay originale e ancora sorprendentemente profondo

Spica Adventure finalmente disponibile a livello globale

Ottimo design arcade e ritmo sempre alto

Rigiocabilità grazie ai percorsi ramificati

Stile visivo colorato e riconoscibile

Contro: