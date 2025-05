TAITO Parasol Superstars

Parasol Superstars - Special Edition Pre-Order Trailer

Preparatevi per una doppia dose di nostalgia e fascino dei platform con due amati titoli che si uniscono in un unico vivace pacchetto. " Parasol Superstars " unisce la classica avventura esplosiva e acclamata Parasol Stars con il platform cosmico di ispirazione retrò Spica Adventure , una novità per i giocatori occidentali, che offre ore di azione in stile arcade e divertimento senza tempo.

Parasol Superstars uscirà il 16 settembre 2025 in formato digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox. L'edizione fisica sarà disponibile solo su Nintendo Switch e PlayStation 5. Anche Spica Adventure uscirà in formato digitale il 30 settembre 2025.

Pubblicato originariamente come terzo capitolo della leggendaria serie Bubble Bobble di TAITO , Parasol Stars riporta i personaggi preferiti dai fan Bubby e Bobby in una vorticosa avventura attraverso mondi fantastici, armati solo di ombrelli magici. È colorato, caotico e pieno dell'energia eccentrica che ha caratterizzato un'epoca del gaming.

In aggiunta al bundle c'è Spica Adventure , un'odissea spaziale frenetica con Nico, una ragazza impavida che esplora le stelle. A lungo considerato un tesoro nascosto, Spica Adventure era precedentemente disponibile come gioco per smartphone in Giappone e successivamente nelle sale giochi, senza mai essere pubblicato al di fuori del Giappone. Per la prima volta in assoluto, i giocatori occidentali possono godersi questo titolo unico sulle piattaforme domestiche, completo di miglioramenti ed extra.