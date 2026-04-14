One Piece Live Action stagione 2, arrivano i nuovi Funko Pop dedicati alla serie

La seconda stagione di One Piece debutta il 10 marzo e spinge Funko a lanciare una nuova linea di statuette. La collezione riproduce i protagonisti del live action con dettagli fedeli ai costumi e alle scene viste nella serie.

Dal 10 marzo sono disponibili i nuovi episodi della seconda stagione di One Piece in versione live action, riportando in scena le avventure della ciurma di Cappello di Paglia. In concomitanza con il ritorno della serie, Funko ha annunciato una nuova linea di Pop! ispirata ai personaggi così come appaiono sullo schermo.

Il progetto nasce sulla scia del riscontro ottenuto dalla prima stagione, che ha ampliato il pubblico oltre i lettori storici del manga. Le versioni live action dei protagonisti hanno trovato spazio anche nel mondo del collezionismo, con figure curate nei dettagli che riprendono costumi, espressioni e accessori visti negli episodi.

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Tra i modelli più attesi spiccano quelli dedicati a Monkey D. Luffy e a Roronoa Zoro, con elementi riconoscibili come il cappello di paglia e le spade. Ogni statuetta è progettata per riflettere lo stile della serie, trasformando i personaggi in oggetti da esposizione pensati per i fan.

La collezione include anche nuovi volti introdotti nella seconda stagione e richiami a scene iconiche. Non mancano confezioni a tema e versioni limitate, destinate a diventare rapidamente difficili da reperire tra gli appassionati più attenti alle edizioni esclusive.

I prodotti ufficiali sono disponibili attraverso i canali autorizzati, dove è possibile consultare l’intero catalogo aggiornato con prezzi e disponibilità. La richiesta per gli articoli legati a One Piece resta elevata e molti pezzi tendono a esaurirsi in tempi brevi.