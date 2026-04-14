Mancini supera Inzaghi in Asia e conquista anche il titolo in Qatar

Roberto Mancini batte Simone Inzaghi agli ottavi di Champions asiatica grazie ai rigori dopo un 3-3 spettacolare e nello stesso giorno conquista anche il titolo in Qatar con l’Al Sadd grazie al passo falso dello Shamal.

Notte memorabile per Roberto Mancini, protagonista di una doppia impresa tra coppa e campionato. A Gedda, l’allenatore dell’Al Sadd ha avuto la meglio su Simone Inzaghi, alla guida dell’Al Hilal, nel confronto diretto degli ottavi di finale della Champions League asiatica.

La sfida si è chiusa sul 3-3 dopo tempi regolamentari e supplementari, lasciando spazio alla lotteria dei rigori. Dal dischetto sono risultati decisivi gli errori di Karim Benzema e Bouabre, che hanno permesso alla squadra di Mancini di imporsi 4-2 e staccare il pass per i quarti di finale.

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Nel prossimo turno, l’Al Sadd affronterà i giapponesi del Vissel Kobe, con l’obiettivo di proseguire il cammino nella competizione continentale.

Nella stessa serata è arrivata anche la certezza matematica del titolo nazionale. La sconfitta dello Shamal contro il Qatar Sc, alla penultima giornata, ha infatti consegnato all’Al Sadd il campionato con cinque punti di vantaggio, rendendo inutile ogni tentativo di rimonta.

Per Mancini si tratta del quindicesimo trofeo in carriera, maturato al termine di una giornata che unisce successo europeo e trionfo domestico.