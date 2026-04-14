Garlasco, torna la testimonianza dimenticata sull'uomo in bici davanti casa Poggi

Un testimone racconta di aver visto un uomo in bici davanti alla casa Poggi la mattina del delitto di Chiara Poggi, ma la sua versione fu trascurata per mancanza di riscontri. Oggi quel dettaglio riemerge mentre si rivedono gli atti dell’inchiesta.

Una dichiarazione raccolta nel 2009 riporta l’attenzione su un episodio avvenuto la mattina del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Un uomo riferì agli investigatori di aver notato una figura in bicicletta davanti all’abitazione della famiglia Poggi tra le 7.30 e le 7.40.

Secondo quanto raccontato, si trattava di una persona con i capelli lunghi, piegata sulla bici come se stesse controllando una ruota. Il testimone collocò la scena proprio nelle immediate vicinanze della casa in cui, poco dopo, sarebbe stato scoperto il corpo della giovane.

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All’epoca, però, quella versione non ebbe sviluppi. Gli inquirenti non trovarono riscontri concreti e la descrizione fornita non permise di identificare il soggetto osservato. La testimonianza fu quindi considerata marginale e inserita tra gli elementi non determinanti per le indagini.

Oggi quel racconto torna a circolare mentre si stanno riesaminando vecchi atti e verbali legati al caso. Le nuove verifiche sull’inchiesta che coinvolge Andrea Sempio stanno portando a riconsiderare anche dettagli rimasti in secondo piano per anni.

La presenza di un possibile estraneo nei pressi dell’abitazione, nelle ore cruciali del delitto, rappresenta un elemento che viene ora riletto alla luce delle nuove ipotesi investigative. Resta comunque una dichiarazione isolata, mai confermata da prove oggettive.

Il caso di Garlasco continua così a riaprire scenari e interrogativi, con elementi del passato che vengono nuovamente analizzati per capire se possano offrire nuovi spunti o collegamenti utili.