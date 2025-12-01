Garlasco, nuove foto su Sempio: immagini inedite lo mostrano davanti alla casa dei Poggi il giorno dell'omicidio

Emergono nuove foto inedite sul Caso Garlasco e sulla presenza di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi il giorno dell’omicidio. Per diciotto anni rimaste sconosciute, le immagini sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, come riportato da Repubblica. Gli scatti mostrano Sempio, oggi indagato per l’omicidio della 26enne, arrivare per due volte sulla scena mentre Carabinieri, pm e familiari stavano affluendo per comprendere l’accaduto.

La prima foto, scattata alle 15:53 del 13 agosto 2007, ritrae il giovane al volante di una Daewoo Lanos bianca, finestrino abbassato. Nella seconda immagine, catturata pochi secondi dopo, il ragazzo – allora 19enne, con i capelli lunghi e un filo di barba – rivolge lo sguardo a una cronista della Provincia Pavese impegnata con il taccuino.

L’ultimo scatto, registrato alle 16:13, mostra in primo piano Maria Rita Poggi di spalle, mentre percorre la strada. Sullo sfondo, all’incrocio tra via Pascoli e via Pavia, un mezzo della Polizia locale e due vigili stanno posizionando il nastro bianco e rosso. A pochi metri, Sempio – in completo nero – e suo padre Giuseppe, in canotta chiara, parlano con un altro cronista della Provincia Pavese.

I Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e la Procura di Pavia hanno acquisito gli scatti originali, convocando la fotografa dilettante che, passando per Garlasco quel giorno, immortalò la scena. “Queste foto, valutando anche i metadati, confermano ciò che Andrea Sempio ha sempre sostenuto”, afferma l’avvocata Angela Taccia. Il collega Liborio Cataliotti aggiunge la speranza che emergano ulteriori immagini provenienti da telefoni o sistemi di registrazione.

I legali ricordano anche la presenza di uno scontrino del parcheggio di Piazza Sant’Ambrogio a Vigevano, che Sempio dichiarò di aver ritirato alle 10:18 del 13 agosto 2007. “Facciamo un appello affinché saltino fuori altri video”, sottolinea Cataliotti.