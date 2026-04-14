Ravenna, 29enne ucciso a coltellate nella Darsena: ferito un altro uomo

Un 29enne è stato ucciso a Ravenna con una coltellata alla gola dopo una violenta aggressione notturna nella zona Darsena. Il corpo è stato trovato vicino al centro, mentre un secondo uomo ferito potrebbe chiarire cosa è accaduto.

Un giovane di 29 anni ha perso la vita nella notte a Ravenna, colpito mortalmente alla gola con un’arma da taglio. Il corpo è stato scoperto nel quartiere Darsena, a breve distanza dal centro cittadino, in un’area che per ore è rimasta sotto stretto controllo delle forze dell’ordine.

La vittima, di origine senegalese, presentava una ferita profonda al collo che si è rivelata fatale. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per lui non c’era più nulla da fare. A poca distanza, un secondo uomo di 36 anni, anche lui straniero, è stato trovato ferito da colpi di arma bianca e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato stabilizzato e non risulta in pericolo di vita.

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I carabinieri, affiancati da Polizia e Guardia di Finanza, hanno delimitato l’area di via Antico Squero per consentire i rilievi e raccogliere elementi utili. La zona è rimasta chiusa al traffico mentre gli investigatori lavoravano per ricostruire l’accaduto.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Ylenia Barbieri, si concentrano sul rapporto tra i due uomini. Gli inquirenti cercano di capire se si sia trattato di una lite degenerata oppure di un’aggressione compiuta da altre persone, con entrambi coinvolti nell’episodio.