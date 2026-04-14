Maltempo in Italia con temporali e rischio frane fino a giovedì

Italia colpita da nuovi temporali per una perturbazione sul Tirreno, con piogge intense e rischio frane fino a giovedì. Le precipitazioni insistono soprattutto al Centro-Sud, dove i terreni già saturi aumentano il pericolo di allagamenti.

Una nuova fase di maltempo interessa gran parte della Penisola, interrompendo la stabilità dei giorni scorsi. Martedì 14 aprile la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla su diverse regioni, a causa del passaggio di una perturbazione che colpisce in particolare il Centro-Sud.

Le precipitazioni più consistenti si concentrano tra Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. In queste aree sono attesi rovesci anche intensi, con temporali capaci di scaricare grandi quantità di pioggia in poco tempo.

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Oltre alla pioggia, cresce il rischio idrogeologico. I terreni già bagnati possono cedere, provocando frane, smottamenti e colate di fango, soprattutto nelle zone collinari e lungo l’Appennino. Situazioni di criticità si segnalano anche al Nord, dove il suolo resta in diversi punti instabile.

Il peggioramento non sarà breve. La bassa pressione sul Tirreno continuerà a condizionare il tempo fino a metà settimana. Mercoledì il Nord vedrà alternanza di nuvole e schiarite, con piogge più probabili in Emilia Romagna nelle prime ore. Al Centro il versante adriatico resterà variabile, mentre quello tirrenico sarà soggetto a rovesci pomeridiani nelle aree interne.

Al Sud la situazione resta più incerta, con temporali ancora presenti in Sardegna e fenomeni sparsi anche sulle altre regioni. L’instabilità continuerà a caratterizzare gran parte della giornata.

Giovedì si intravede un miglioramento, ma senza una vera stabilità. Al Nord prevarranno le schiarite, con possibili rovesci pomeridiani sulle Prealpi. Al Centro la mattinata sarà più soleggiata, seguita da nuovi acquazzoni nelle zone interne. Al Sud persisteranno fenomeni isolati nelle ore centrali.

Le temperature tenderanno a salire leggermente, mentre i venti resteranno variabili e i mari a tratti mossi. Nelle aree già colpite dalle piogge resta alta l’attenzione per possibili allagamenti e dissesti nelle prossime ore.