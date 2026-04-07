Meteo Italia caldo anomalo fino a giovedì poi aria fredda e temporali

Caldo anomalo sull’Italia per effetto dell’anticiclone subtropicale con temperature fino a 27 gradi, ma da venerdì arriva aria più fredda che cambia lo scenario con calo termico e possibili temporali soprattutto sul versante adriatico.

L’Italia resta sotto l’influenza di un anticiclone subtropicale che garantisce giornate stabili e soleggiate su gran parte del territorio. Dopo le festività pasquali, il dominio dell’alta pressione continua senza particolari disturbi, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima insolitamente caldo per il periodo.

Le temperature si mantengono ben al di sopra delle medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord dove si raggiungono facilmente i 25-27 gradi nelle ore centrali. In alcune zone, come le vallate alpine e città come Trento, il clima assume caratteristiche tipicamente estive con valori fuori norma per l’inizio di aprile.

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Qualche nube compare solo a tratti lungo le coste dell’alto Adriatico e del Tirreno settentrionale, dove infiltrazioni di aria umida possono portare annuvolamenti temporanei senza fenomeni rilevanti. Per il resto, il quadro resta stabile almeno fino a giovedì.

Da venerdì è atteso un cambiamento con l’arrivo di correnti più fredde dai quadranti nord-orientali. Questo ingresso d’aria porterà un calo delle temperature e una maggiore variabilità, con possibili rovesci e temporali soprattutto lungo il medio e basso Adriatico.

Il Nord potrebbe rimanere ai margini del peggioramento, mentre il resto del Paese vedrà un ritorno a condizioni più tipiche della primavera, con sbalzi termici e instabilità diffusa. Il weekend segnerà quindi una svolta dopo diversi giorni dominati dal caldo anomalo.

Martedì 7 aprile al Nord cielo sereno con qualche nube in Liguria e clima mite, al Centro prevale il sole, al Sud condizioni stabili con addensamenti nelle aree interne della Campania. Mercoledì 8 nuvolosità al mattino sull’alto Adriatico, sole altrove, qualche nube sulle Marche e tempo poco nuvoloso al Sud.

Giovedì 9 nubi al mattino su Lombardia orientale, Triveneto e Romagna, mentre il resto del Nord resta soleggiato. Al Centro nuvolosità sulle Marche e sole altrove, al Sud addensamenti in Puglia con schiarite sul resto delle regioni.