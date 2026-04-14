Belve torna stasera 14 aprile con Carlo Conti e nuovi ospiti

Francesca Fagnani torna con Belve il 14 aprile con nuovi ospiti e rivelazioni personali, tra cui Carlo Conti che racconta un episodio della sua vita sentimentale legato a un passato da seduttore.

Martedì 14 aprile va in onda la seconda puntata della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Anche questa sera il format mantiene il suo stile diretto, fatto di interviste serrate e senza filtri a personaggi noti del mondo dello spettacolo e della cronaca.

Sul celebre sgabello si siedono tre volti molto diversi tra loro: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. Ognuno si presta al confronto con la conduttrice, chiamato a rispondere a domande spesso scomode e personali.

Leggi anche: Anticipazioni Rischiatutto 70 con Carlo Conti stasera in tv : ospiti 2 marzo 2024

Durante l’intervista, Carlo Conti ha smentito alcune voci circolate sul suo conto e ha raccontato un episodio della sua giovinezza, quando gestiva contemporaneamente due relazioni. Il conduttore ha ricordato una situazione al limite, con una corsa tra due binari per evitare che le due fidanzate si incontrassero per pochi secondi.

Nel corso della chiacchierata si è parlato anche di possibili eredi televisivi. Conti ha citato Stefano De Martino come uno dei nomi in crescita, mentre ha indicato in Nicola Savino il collega che sente più vicino per stile e percorso.

Non manca la parte finale con i fuori onda, uno dei momenti più seguiti dal pubblico, che mostra reazioni e retroscena degli ospiti. Tra le novità di questa stagione trovano spazio anche i provini, con interviste a persone comuni.

La puntata è trasmessa alle 21.20 su Rai 2 ed è disponibile anche in streaming su RaiPlay e Disney+.