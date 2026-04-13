Truffa sentimentale online, Marcella perde 900mila euro e cambia vita

Marcella racconta la truffa subita da un uomo conosciuto online che fingeva malattia per ottenere denaro, portandola a versare circa 900mila euro. La relazione virtuale, durata anni, ha inciso su lavoro, affetti e salute.

Marcella ha ripercorso in televisione la vicenda che l’ha coinvolta per anni, iniziata su un sito di incontri dove aveva conosciuto un uomo che si presentava come medico. Il profilo mostrava la foto dell’attore Hugh Jackman, ma lei ha spiegato di non averlo riconosciuto e di non aver mai pensato che fosse davvero lui.

Il rapporto si è sviluppato rapidamente tra messaggi e promesse, fino a trasformarsi in un legame stabile, almeno virtualmente. L’uomo parlava di un futuro insieme e di un progetto condiviso, una fattoria didattica dove iniziare una nuova vita. Il desiderio di incontrarsi, però, è stato continuamente rimandato a causa di presunti problemi di salute.

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Secondo il racconto, proprio la malattia sarebbe stata il motivo delle continue richieste di denaro. L’uomo sosteneva di non poter lavorare e chiedeva aiuto economico per curarsi. Nel tempo, Marcella ha versato somme sempre più consistenti, arrivando a perdere quasi 900mila euro e a vendere anche il proprio studio.

Le conseguenze si sono fatte sentire anche sul piano lavorativo e personale. Da mediatrice familiare, Marcella ha dovuto reinventarsi come operaia per far fronte alle difficoltà economiche. La relazione è proseguita per anni, fino alla decisione di sporgere denuncia nel 2022.

A mettere in dubbio la veridicità della storia è stato il figlio più piccolo, che l’ha spinta a riconsiderare quanto stava accadendo. Fino a quel momento, Marcella aveva scelto di fidarsi e di aiutare l’uomo, convinta della sua malattia.

L’uomo era riuscito a inserirsi anche nella vita privata della donna, parlando con familiari e amici. In un episodio che lei ricorda con dolore, inviò persino una corona di fiori alla morte della madre, firmandosi come “tuo genero Simone”.

La svolta è arrivata nel 2023, quando è stato finalmente identificato. Marcella lo ha incontrato di persona e, durante il confronto, lui ha ammesso la truffa. Oggi la donna affronta le conseguenze psicologiche della vicenda, tra attacchi di panico e timori legati all’esito del procedimento giudiziario.