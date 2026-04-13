Donatella Milani racconta la rottura con la madre e il passato con il padre assente

Donatella Milani racconta la rottura con la madre dopo il coming out e il difficile rapporto con il padre, segnato dall’abbandono alla nascita. In tv ripercorre episodi personali, tra dolore familiare e scelte di vita.

Ospite in studio a “La volta buona”, Donatella Milani ha condiviso passaggi delicati della sua storia familiare, tornando su episodi che hanno segnato profondamente la sua vita. La cantante ha parlato senza filtri del rapporto mai costruito con il padre biologico, che lasciò la madre appena venne a sapere della gravidanza.

Milani ha ricordato le difficoltà affrontate nei primi mesi dopo la nascita, quando lei e la madre non furono accolte dai parenti materni e trascorsero un periodo in un istituto. Per anni non ha sentito il bisogno di conoscere quell’uomo, fino a quando, tre anni fa, ha deciso di cercarlo e affrontarlo di persona in un’officina a Empoli.

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In quell’incontro, la cantante gli ha rivelato la sua identità e poi si è allontanata senza attendere una risposta. In seguito ha contattato anche la famiglia dell’uomo, ma il dialogo si è chiuso rapidamente, lasciandole la sensazione di una porta definitivamente sbarrata.

Ancora più doloroso il capitolo dedicato alla madre. Donatella Milani ha spiegato che il loro rapporto si è incrinato dopo il suo coming out. La decisione di parlare apertamente della propria vita sentimentale ha provocato una reazione molto dura, che ha portato a una separazione netta tra le due.

Nonostante un tentativo iniziale di riavvicinamento, la madre ha continuato a rifiutare quell’aspetto della sua vita, preferendo ignorarlo. La cantante ha raccontato di essere rimasta accanto a lei durante i momenti difficili legati alla salute, fino a quando ha sentito di non riuscire più a sostenere quella situazione.

Durante l’intervista si è parlato anche del passato musicale e del legame con Pupo. Milani ha ricordato la breve relazione con il cantante, nata proprio nel periodo in cui lavoravano insieme alla canzone “Su di noi”.

Ha precisato di essere stata lei a comporre la musica del brano, poi apprezzato da Pupo. Il rapporto sentimentale ha contribuito a quell’ispirazione, anche se ha sottolineato come per lei fosse anche un modo per crescere professionalmente in un ambiente condiviso.

Milani ha raccontato che il sentimento più forte arrivava da lui, già impegnato all’epoca. Nonostante le difficoltà, oggi guarda a quel periodo senza rancore e si dice serena nel vedere il cantante felice.